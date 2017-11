LA UNIÓ de Llauradors anima als llauradors i ramaders valencians a participar demà en la manifestació per un finançament just

Necessitem polítiques agràries pròpies i per això reclamem millor finançament

17 de novembre de 2017.- LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders anima a tots/es els/les llauradors/es i ramaders/es, a tots els habitants del medi rural, a acudir demà dissabte a la manifestació unitària a València del conjunt de la societat civil valenciana per un finançament just per a la Comunitat Valenciana.

LA UNIÓ indica que les pròpies Corts Valencianes han assenyalat que el deute de l’Estat amb el nostre territori és d’1.600 milions d’euros. Una quantitat important que serviria para entre altres coses finançar la nostra agricultura i ramaderia, fer polítiques agràries en clau autonòmica, i millorar així les explotacions, modernitzar-les, tenir millors infraestructures agràries, apostar encara més per les assegurances, per la investigació, etc.

LA UNIÓ com a Organització Professional Agrària que s’ha adherit a l’acte manifesta que “no volem ser més, però tampoc menys que ningú. Les valencianes i els valencians hem de dir prou, volem allò que ens mereixem. Hem d’acabar ja amb l’infrafinançament i la discriminació que patim en les inversions de l’Estat i que ofeguen la nostra competitivitat”.

La manifestació partirà a les 18 hores des de l’esplanada del MuVIM en el carrer Guillem de Castro de València.

#FinançamentJust #TracteJust