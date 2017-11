Diputació garanteix el subministrament d’aigua a quatre municipis de la Ribera després de resoldre un conflicte de 20 anys

Assumeix per mitjà de EGEVASA la concessió d’aigües de Sollana, Benifaió, Alginet i Almussafes i desbloqueja el desenvolupament de zones industrials i residencials

Voro Femenía: “Després de més de 20 anys la Diputació regularitza una situació que impedia plans de creixement local en les comarques valencianes”

17/11/2017.La Diputació de València ha posat fi al problema d’aigua que afectava quatre municipis de la Ribera i a Picassent. La corporació que presideix Jorge Rodríguez ha assumit la concessió de l’aigua en aquests municipis per a permetre el desenvolupament de plans industrials i residencials bloquejats per no disposar de la certificació per al proveïment d’aigua que exigeix la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

Aquesta actuació és fruit de la reunió mantinguda dijous passat en la seu de la Diputació entre el diputat Voro Femenía i l’alcaldessa de Picassent, Conxa Garcia; la de Benifaió, Marta Ortiz; l’alcalde d’Alginet, José Vicente Alemany; l’alcalde en funcions de Sollana, Juan José Martínez; i la regidora de Medi ambient d’Almussafes, Teresa Iborra; acompanyats dels seus tècnics i funcionaris municipals, per a cercar una solució definitiva a la situació precària del proveïment d’aigua.

“Després de més de 20 anys la Diputació regularitza una situació que impedia plans de creixement local”, ha subratllat Femenía, qui ha remarcat l’estat de desordre i “irregularitat” amb el qual es treballava fins ara des dels municipis en matèria de proveïment d’aigua “en alta”, és a dir, a la captació, adequacions i lliurament de la mateixa fins des dels pous als dipòsits de capçalera dels diferents municipis de la Ribera.

Fi a més de dues dècades de bloqueig

La Diputació de València va aprovar per al trienni 1991-1993 el Programa Operatiu Local amb el qual es va executar l’obra de proveïment d’aigua potable en alta a la Ribera, que comprenia inicialment els municipis d’Alginet, Almussafes, Benifaió i Sollana.

Els beneficiaris prenen aigua de dos pous situats a Picassent, per a açò van incoar expedient concessional davant la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), que el dia d’avui no ha sigut resolt perquè és tràmit preceptiu acreditar la titularitat de terrenys i instal·lacions. La falta de concessió de cabal per part de la CHJ està ocasionant greus perjudicis a aquests municipis, atés que els impedeix fer ampliacions dels seus plans generals d’ordenació urbana.

És per açò que EGEVASA, a requeriment de la CHJ, ha realitzat un projecte per a la regulació de la concessió d’aigües subterrànies per al proveïment d’aquests municipis, l’objecte dels quals a més és la descripció del punt de presa i de distribució, que actualment gestiona aquesta empresa. EGEVASA ja ha iniciat la tramitació de la cessió dels terrenys on se situen les captacions i les instal·lacions en favor de la Diputació, qui els va adquirir en el seu moment, havent d’ara incorporar-los al seu patrimoni. Són instal·lacions de naturalesa supramunicipal i la Diputació és competent per a la prestació d’aquests serveis de subministrament d’aigua potable en alta als citats municipis.

D’aqueix projecte ha sorgit aquest conveni entre Diputació, municipis i institucions afectades pel qual la Diputació s’encarregarà de la prestació del servei de proveïment d’aigua en alta en els seus municipis, es regularà definitivament el seu règim de prestació, se cediran a la Diputació les instal·lacions que estiguen a nom dels municipis, i es regularà la concessió de cabals davant la CHJ, un acord que els representants municipals han valorat positivament.