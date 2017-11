Maria Josep Amigó assisteix a la XVa Nit d’Escola Valenciana, dedicada a Joan Fuster

La vetlada servirà per homenatjar aquelles persones i col·lectius que treballen per assolir la normalització lingüística, a més de presentar la imatge i el lema que acompanyaran a les Trobades d’Escoles en Valencià de 2018

17/11/2017.La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, assisteix aquest dissabte a la XVa edició de la Nit d’Escola Valenciana, la qual tindrà lloc a l’Hotel Bayren de la localitat de Gandia sota el títol ‘La Nit Fusteriana’. La vicepresidenta serà partícip, per tant, d’una de les activitats més emblemàtiques de les celebrades per aquesta entitat cívica: l’homenatge a aquelles persones i col·lectius que treballen per assolir la normalització lingüística. A més, aquesta vetllada, organitzada per la Coordinadora de la Safor-Valldigna pel Valencià, Escola Valenciana i l’Ajuntament de Gandia, servirà per a presentar la imatge i el lema que acompanyarà les Trobades 2018.

En aquest marc, l’entitat atorga tres guardons de diferent naturalesa amb l’objectiu de reconèixer el treball de personalitats i associacions que dia rere dia contribueixen a la millora de la salut de la llengua i a fomentar l’ús social del valencià en tots els àmbits. Així, Escola Valenciana premia amb els guardons “Intentant la llibertat“, dissenyats per l’escultor Andreu Alfaro, la Trajectòria Individual, un reconeixement a persones que treballen pel valencià en l’àmbit educatiu; l’Ús Social del Valencià, el guardó dedicat a col·lectius que basteixen la conservació i difusió de la llengua pròpia, i el Guardó Extraordinari, que s’atorga a institucions o personalitats valencianes amb un estret vincle amb la cultura.

El lliurament de premis començarà a les 20:15 hores a l’Hotel Bayren de Gandia. Aquest any, a més, Escola Valenciana dedicarà la Nit a un dels referents de la cultura: Joan Fuster. Aquesta vetllada estarà conduïda per la històrica companyia Pluja Teatre i comptarà amb les actuacions de Roda i Volta, la Muixeranga de la Safor, el Rebrot, la batukada del Tio de la Porra i moltes sorpreses més.

El president d’Escola Valenciana, Vicent Moreno, ha destacat que «La Nit és el moment de compartir i fer valdre la tasca de persones i col·lectius que dediquen el seu temps a fer país, a millorar la situació de la llengua i la cultura pròpia».