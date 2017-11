L’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes s’uneix al Black Friday

Alguns dels negocis adherits a l’entitat oferiran descomptes i ofertes especials aquest divendres 24 de novembre

Almussafes, a 21 de novembre de 2017. Aquest divendres 24 de novembre un total de 20 establiments pertanyents a AECAL oferiran descomptes i ofertes especials per a celebrar el Black Friday, la iniciativa comercial importada dels Estats Units per a atraure les vendes just el dia després de la festivitat d’Acció de Gràcies i que des de fa uns anys causa furor també en el nostre país. Des de l’associació animen als veïns, veïnes i visitants a acostar-se als seus establiments per a beneficiar-se de preus especials, qualitat, atenció personalitzada i varietat.

Els veïns i veïnes d’Almussafes, així com aquelles persones que visiten la localitat aquest divendres 24 de novembre, trobaran que molts dels establiments ofereixen descomptes i ofertes especials per a celebrar el conegut com Black Friday. L’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes (AECAL) s’uneix una vegada més a aquesta iniciativa comercial per a seguir fomentant el comerç de proximitat i fidelitzar als clients que habitualment adquireixen productes i serveis en els seus negocis.

Una vintena d’establiments pertanyents a l’entitat es vestiran de festa durant tota la jornada per a cridar l’atenció de la ciutadania. Concretament, es tracta de Calzados 100 Pies, Base Esports Martín, Carioca Almussafes, Koala Kids, Soho Gin Club, Tulipà, Roba de Nanos, Centre Òptic Santamaría, Parafarmàcia Vero, Sarah Moda i Complements, Viatges Islanturs, Vienen Curvas, Herbodietètica Prats, Ferreteria Soria, Global Computer, Loles, Norita, Tacons i Taconets, Esplai Esport i Cinderella shop.

Des de l’entitat afirmen que serà una bona oportunitat per a seguir animant als almussafenys i les almussafenyes a adquirir els seus productes i serveis en tendes situades prop dels seus domicilis. “Comerç de proximitat és sinònim de qualitat, atenció personalitzada, varietat i bons preus i a més aquest divendres aquesta última característica es veurà considerablement potenciada gràcies a les abundants ofertes que es presentaran a tots els que opten pel comerç local”, destaquen des de la junta directiva de l’associació.