Jubilats d’Almussafes visiten Murcia, Elx i Caravaca de la Cruz en el seu últim viatge cultural

Trenta-tres integrants de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de la localitat participen en aquesta iniciativa

La regidora delegada de l’àrea, Paqui Oliver, viatjà junt al grup

Almussafes, a 21 de novembre de 2017. Trenta-tres almussafenys i almussafenyes del col•lectiu de majors van participar el cap de setmana passat en el viatge cultural que l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Almussafes van realitzar a Elx, Múrcia i Caravaca de la Cruz. Els inscrits en aquesta activitat van conèixer amb l’ajuda d’un guia alguns dels monuments més emblemàtics d’aquestes tres ciutats. A Elx van visitar el jardí municipal, el Museu Arqueològic i la basílica de Santa María, entre altres punts d’interès. A Múrcia van passejar per la Plaça del Cardenal Belluga, la Catedral i els exteriors del Palau Arquebisbali a Caravaca de la Cruz van accedir a la Real Basílica-Santuari de la Vera Creu i al Museu de la Festa.

El cap de setmana passat del 18 i 19 de novembre, els integrants de l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Almussafes van organitzar un nou viatge cultural inclòs en la programació d’aquesta temporada en el qual van visitar Elx, Múrcia i Caravaca de la Cruz. Un total de 33 persones van participar en la iniciativa, entre les quals es trobava la regidora de la Tercera Edat de l’Ajuntament de la localitat, Paqui Oliver.

Durant el seu recorregut, que va començar a les 6.30 hores del matí del dissabte, van tenir l’oportunitat de visitar aquestes tres ciutats, en les quals van comptar amb un guia que els anava explicant els enclavaments recorreguts. Després d’un desdejuni en la Font de la Figuera, van arribar a Elx, on van visitar el jardí municipal, amb les seues característiques palmeres, la basílica de Santa María, on es realitza anualment la representació del ‘Misteri d’Elx’ i el Museu Arqueològic i d’Història.

A la vesprada es van traslladar a Múrcia, on van gaudir de la Plaça del Cardenal Belluga, la catedral, els exteriors del Palau Arquebisbal i el Casino, entre altres llocs. Va ser allí on després del sopar van pernoctar els participants, que l’endemà van emprendre la marxa fins a Caravaca de la Cruz. Allí van visitar la Real Basílica-santuari de la Vera Creu i el Museu de la Festa, que mostra els vestits dels grups cristians i de les cabiles mores que desfilen en les festes en honor de la Santíssima i Vera Creu, així com els guarniments dels Cavalls del Vi. Després d’un breu recorregut pel centre històric i el menjar en restaurant, els viatgers van tornar a la localitat.