El Consell d’Administració de Divalterra nombra nou gerent a Xavi Simón

El màxim responsable de l’empresa pública, al costat d’Agustina Brines, coneix el territori i té experiència en la direcció d’empreses i el sector públic; va ser alcalde de l’Alcúdia de Crespins

Simón té com a objectiu impulsar les brigades i continuar la seua professionalització, després de la decisió del president de la Diputació de situar-les sota el comandament únic del Consorci de Bombers

21/11/2017.El Consell d’Administració de Divalterra ha nomenat aquest dimarts a Xavier Simón Alventosa (l’Alcúdia de Crespins. 1963) com a nou gerent. Simón, alcalde de l’Alcúdia de Crespins entre 2004 i 2006, amb una àmplia experiència professional en la direcció d’empreses, es converteix així en màxim responsable de l’empresa pública de la Diputació de València al costat de l’altra gerent, Agustina Brines.

El nou cogerent de Divalterra, que fins a hui desenvolupava tasques de coordinació d’assessors en Presidència de la Diputació, ha sigut triat pel seu “ampli coneixement del territori” i la seua dilatada experiència “tant en l’empresa privada com en l’administració local, sent regidor i alcalde de l’Alcúdia de Crespins en diferents etapes”.

En paraules del President, Xavier Simón accedeix a la gerència de Divalterra “amb l’objectiu de continuar amb la modernització de les brigades forestals, que són una part importantíssima de l’empresa pública. No solament amb eixa professionalització que havíem iniciat, dotant de majors eines i recursos tècnics als brigadistes i situant-los sota la direcció única del Consorci de Bombers, sinó també incrementant el nombre d’efectius”. “Hui mateix hem aprovat una nova convocatòria de places per a cobrir vacants en les brigades mitjançant un procés selectiu”, ha afegit Rodríguez.

Per la seua banda, el nou gerent de Divalterra, Xavi Simón, ha agraït al president i el Consell de Divalterra la confiança dipositada en ell i ha desitjat que la seua incorporació a l’empresa pública “siga profitosa per al territori, la ciutadania i Divalterra”. Simón ha dedicat unes paraules a l’altra gerent, Agustina Brines, a la qual ha instat a treballar “de forma conjunta per a gestionar l’empresa pública de la millor manera possible”. I ha acabat recordant que coneix la realitat de Divalterra, ja que ha treballat “al costat del diputat Pablo Seguí en alguns temes que afecten al dia a dia de l’empresa pública”.

Finalment, en la sessió d’aquest dimarts, en la qual s’ha nomenat al nou gerent de Divalterra, s’ha designat també un nou secretari del Consell d’Administració de l’empresa pública. Es tracta de Jorge Cuerda, lletrat de Presidència i funcionari de la casa.