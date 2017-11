Almussafes presenta oficialment els representants del seu Consell de la Infància i Adolescència

L’organisme consultiu comença a funcionar com a ferramenta per a escoltar les opinions i inquietuds del col•lectiu d’infants i jóvens

La sala d’actes del Centre Cultural va acollir l’acte oficial, dilluns passat 20 de novembre, coincidint amb el Dia Universal de la Infància

La localitat aspira a convertir-se en Ciutat Amiga de la Infància l’any que ve 2018

Almussafes, a 22 de novembre de 2017. El Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència d’Almussafes ja està plenament constituït, donant resposta així a un dels leitmotives de l’acció política de l’Ajuntament d’Almussafes, durant els últims dos anys, centrat a assegurar un millor futur per als menors d’edat de la població i a convertir-los en ciutadans de ple dret. En este sentit, s’ha potenciat la creació d’un òrgan consultiu com a ferramenta per a conéixer els interessos i necessitats dels xiquets, xiquetes i adolescents i generar d’esta manera un espai de participació en què este col•lectiu puga involucrar-se de manera real i efectiva en la presa de decisions relacionades amb aspectes determinants per al seu desenrotllament com a persones i en el que, a més es potencie la convivència i el respecte.

La iniciativa ha suposat la implicació no sols de les distintes àrees de l’Ajuntament, sinó també els centres educatius, les associacions de mares i pares, la resta d’òrgans consultius municipals i la ciutadania en general. El resultat del treball completat es va veure culminat dilluns passat 20 de novembre, coincidint amb el Dia Universal del Xiquet, en l’acte públic en què es va presentar els primers integrants d’este organisme de participació ciutadana.

Un a u, els quasi 30 membres del consell que funcionarà durant el període 2017-2019, tots ells representants dels centres educatius de primària, Pontet i Almassaf, de l’IES Almussafes i també xiquets i xiquetes inclosos per acció positiva i estudiants que cursen els seus estudis en centres educatius de fora de la població, es van presentar davant del públic assistent defenent objectius a aconseguir en la seua labor de participació ciutadana. “Educació igualitària entre dones i hòmens”, “Per un poble sense racisme i homofobia”, “Dret a jugar i divertir-se”, “Apostar per la camaraderia”, “Que tots els xiquets puguen disfrutar d’una bona educació” i “Amb l’ajuda de tots farem un poble millor”, van ser alguns dels lemes que es van escoltar durant l’acte públic.

La regidora de la Infància, Teresa Iborra, els va agrair a tots ells el seu compromís en este nou projecte, els va animar a emprendre-ho amb energia i, junt amb l’alcalde, Toni González, els va entregar l’acta de regidor que els acredita com les veus representants dels alumnes en el consell, així com una motxilla i una carpeta perquè disposen del material necessari per a participar en les reunions que es convoquen a partir d’ara.

El Consell es complementarà amb un Ple, un òrgan que estarà constituït per persones de diferents àmbits, relacionats amb la infància, la funció de la qual serà escoltar, valorar i aprovar les propostes formulades en el consell, i que es reunirà almenys una vegada a l’any. A més de la presidenta, que serà la pròpia regidora d’Infància, Teresa Iborra, i del secretari, que haurà de ser anomenat per la presidenta entre el personal municipal de l’Àrea d’Educació, formaran part del ple un representant de cada associació de pares i mares de l’alumnat, el director de cada centre, un representant de cada escola infantil de 0 a 3 anys, dos tècnics de les àrees municipals implicades en el desenrotllament del Pla Integral de la Infància i l’Adolescència i un representant de cada grup polític amb representació municipal.

“Atenció preferent a les necessitats i inquietuds dels xicotets”

“Al fi hem pogut materialitzar un dels projectes que més il•lusió ens feia posar en marxa des que va començar la legislatura. En els últims dos anys ens hem posat en contacte amb localitats que ja comptaven amb un Consell de la Infància, hem visitat diversos municipis, hem aprovat el reglament que regirà el funcionament d’esta ferramenta de participació ciutadana de manera consensuada amb els distints col•lectius implicats i a poc a poc hem donat forma al nostre consell”, destaca Iborra, el qual es mostra molt satisfeta de que a partir d’ara se’ls vaja a escoltar a través d’este nou fòrum de participació. En la mateixa línia es va pronunciar el president de l’executiu, Toni González, durant la seua intervenció en l’acte, que es va celebrar a les 18 hores en la sala d’actes del Centre Cultural amb la presència de professors, ampas, autoritats i representants d’associacions.

“Este organisme tindrà un paper protagonista i actiu en la presa de bona part de les decisions polítiques. La seua implicació, les seues opinions, les seues propostes van a visibilitzar-se finalment i seran primordials en el full de ruta de la nostra política local, perquè l’atenció preferent a les necessitats i inquietuds dels xicotets, que són ciutadans del nostre present, és essencial”, va assegurar el primer edil. “Estic plenament convençut de que la posada en funcionament d’este fòrum de participació ciutadana passarà als annals de la història del nostre poble com un de les fites més rellevants. De fet, hui comencem a escriure un nou capítol d’eixe gran llibre que firmen els i les almussafenses, en el que tots vosaltres sereu protagonistes principals”, els va assegurar.

Des de l’equip de govern esperen que en breu es faça efectiva l’Adhesió d’Almussafes a les Aliances Locals a favor de la Infància i l’Adolescència (ALIA), quelcom que ja s’ha sol•licitat formalment a UNICEF, la qual cosa comportarà la concessió del segell de Ciutat Amiga de la Infància, distintiu atorgat pel Fons de les Nacions Unides per a la Infància a aquelles poblacions que complisquen amb els objectius arreplegats en el programa, entre els que s’inclouen el “disseny i implementació de polítiques públiques eficaces per a millorar el benestar dels xiquets, defenent els seus drets, fomentant la seua participació i fent de les ciutats entorns més habitables, especialment per als més jóvens”.