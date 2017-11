LA UNIÓ de Llauradors proposa a Conselleria d’Agricultura un pla d’acció per a minimitzar els danys provocats per la Xylella en les comarques alacantines

Consensuat amb llauradors afectats després de realitzar més de 25 xarrades informatives en la zona i visitar la mateixa en reiterades ocasions

22 de novembre de 2017.- LA UNIÓ Llauradors ha proposat a la Conselleria d’Agricultura un efectiu pla d’acció amb una sèrie de mesures per a minimitzar els danys que la Xylella fastidiosa està provocant en les comarques d’Alacant, després de consensuar-ho amb els llauradors i agents implicats de les zones afectades.

LA UNIÓ ha realitzat en els últims mesos més de 25 xarrades informatives sobre la Xylella en les comarques de la Marina Alta, Marina Baixa i El Comtat amb l’assistència de més de 2.000 llauradors. Ha visitat i s’ha reunit amb els llauradors de les zones afectades i per tant coneix la situació real del bacteri, no solament per la incidència que puga tenir en el territori sinó de primera mà amb els productors. En aquest sentit LA UNIÓ ha proposat a la Conselleria actuacions davant la problemàtica ocasionada per l’aplicació de mesures fitosanitàries urgents d’eradicació i control per a evitar la propagació de la Xylella fastidiosa.

LA UNIÓ veu imprescindible que s’establisca urgentment un programa de formació dirigit als llauradors afectats sobre les mesures que han d’emprendre per a controlar la propagació de la Xylella. Sobre les mesures concretes demanades a Conselleria, LA UNIÓ proposa arrancar de manera prioritària totes les parcel•les d’ametlers abandonades en les zones demarcades. També reclama l’arrencada només dels ametlers afectats dins del radi de 100 metres de l’arbre infectat i no d’altres cultius, ja que és l’únic sensible ara com ara a la subespècie Multiplex que és la detectada en la zona.

Entre les propostes de LA UNIÓ es troba així mateix la reducció del període de limitació de plantació de cinc a dos anys o l’increment de les indemnitzacions, fonamentalment per a la fruita seca conreada en secà i que es contemple una indemnització per lucre cessant. En relació a la polèmica amb els apicultors, LA UNIÓ exposa la necessitat d’avisar de les fumigacions amb un temps prudencial d’antelació -15 dies és el lògic- perquè puguen traslladar els seus ruscs.

Sobre el tractament fiscal, s’insta al fet que les indemnitzacions que reben els productors afectats es contemplen com a pèrdua patrimonial i que s’eximisca del pagament de l’IBI o de qualsevol altre tribut a les finques afectades per la Xylella que han sigut arrancades.

Pel que es refereix a la concessió d’ajudes, sol•licita que s’arbitre una línia per a la recuperació i replantació de parcel•les abandonades, que a l’efecte de la PAC i el PDR s’aplique a la superfície que obligatòriament s’ha arrancat el concepte de “força major i circumstàncies excepcionals” i també que a l’efecte de les ajudes a la primera instal•lació se’ls atorgue una major puntuació en la baremació a les parcel•les arrancades.

LA UNIÓ desitja apel•lar al sentit comú perquè tots els afectats i implicats, amb independència dels interessos particulars, es posen d’acord perquè és el millor mecanisme per a actuar de forma conjunta enfront de la propagació de la Xylella. “Si no aconseguim controlar-la ara, els danys que provocarà en l’agricultura i paisatge valencià seran desastrosos en el futur”, assegura el secretari general de LA UNIÓ, Ramón Mampel.

Aquesta Organització Professional Agrària també considera que cal oferir informació suficient, clara i que no done motiu a cap dubte. Ramón Mampel indica que “si la informació que es transmet no és precisa, crea dubtes entre la gent i confusió, generant-se per tant un ambient procliu a la proliferació d’especulacions interessades que no interessa gens ni mica”.