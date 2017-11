Alzira opina sobre l’Anell Verd

Alzira, 22 de novembre del 2017. La setmana passada es va presentar el nou projecte de l’Anell Verd, un itinerari al voltant de la ciutat d’Alzira per a vianants i ciclistes que incorpora com a element principal l’arbratge.

Els avantatges passen per la reducció de carboni a l’atmosfera, l’afavoriment de regulació de situacions crítiques de calor o l’augment de la biodiversitat. A més, este projecte suposa una oportunitat per a potenciar els hàbits de vida saludable, i al mateix temps es posa en valor el patrimoni i paisatge cultural d’Alzira.

Dins de les activitats programades per a donar a conéixer este projecte, la Regidoria d’Agricultura i Medi Ambient va organitzar dissabte passat una jornada a la plaça major de tallers i enquestes per a conéixer l’opinió i suggeriments dels ciutadans sobre la proposta de l’Anell Verd. En total van participar prop de 60 persones, de diferents rangs d’edat, i va ser majoritària l’opinió favorable al projecte.

Els resultats d’esta primera fase de l’enquesta destaquen entre els paisatges més valuosos la Murta i la Muntanyeta, que també destaca com a zona d’observació de la ciutat. S’assenyalen com a valors positius la conversió en zona de vianants i la posada en valor dels espais, que haurien de tindre bancs, arbres, zona verda o parcs, entre altres. Les primeres conclusions es poden consultar en el web municipal.

El procés de participació tindrà continuïtat el dissabte dia 25, quan també està prevista una visita guiada pels tècnics redactors del projecte al futur recorregut de l’Anell Verd. El monument al Riu Xúquer, a la plaça dels Furs, serà el punt de partida des d’on s’iniciarà la visita a les 9 del matí, i on s’espera també arreplegar les opinions i suggeriments dels interessats.

Esta activitat tindrà continuïtat el dia 5 de desembre, a la presentació del projecte als membres del Consell Local de Medi Ambient, als qui també es demanarà l’opinió i suggeriments.

Finalment, també estarà habilitada la possibilitat de participar en l’enquesta de manera electrònica a través de la web municipal.

El regidor de Medi Ambient ha destacat el caràcter vertebrador de l’anell tant dins d’Alzira com a l’entorn “al poder connectar Alzira amb els pobles dels voltants, posant com exemples els municipis de Carcaixent, Algemesí i Guadassuar i la ELM de la Barraca d’Aigües Vives”.