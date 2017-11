Alzira triplica l’aparcament a l’avinguda Luis Suñer

Alzira, 22 de novembre del 2017.- Esta setmana la Regidoria de Seguretat de l’Ajuntament d’Alzira obria a la ciutadania les noves places d’aparcament al centre de la ciutat.

Amb esta mesura s’ha triplicat el nombre de places disponibles amb la creació de 70 nous llocs d’aparcament gratuïts a l’avinguda Luis Suñer, amb el canvi de modalitat d’estacionament en cordó a estacionament en bateria al final de l’avinguda.

Es tracta de places més amples i amb un millor accés, el que fa més còmode l’aparcament ja que, amb l’anterior modalitat en cordó, l’obertura de portes era en ocasions impossible donada l’altura de les voreres.

D’altra banda s’aconseguix reduir considerablement la velocitat dels vehicles, pel fet de fer més estret el carril de circulació.

També s’han creat noves zones de càrrega i descàrrega a l’avinguda Sants Patrons i estacionaments per a motocicletes en la Plaça Major i el carrer Xúquer amb Ramón i Cajal.

Pel que fa a les tasques per tal de millorar la circulació, s’han portat a terme actuacions a les avingudes Pare Pompili i José Suñer Orovig. Després de la ubicació de les redones del carrer Esperança i Verge del Lluch i amb la valoració de l’òptim resultat del seu funcionament per a vianants com per a la circulació, està previst, que abans que finalitze l’any s’instal•le una més a l’encreuament José Suñer Orovig amb Verge de la Murta. Com en els casos anteriors, també es completarà l’adaptació de les redones amb passos de vianants per tal d’afavorir el trànsit de les persones.

Per últim, dins de les actuacions previstes en el pla de manteniment, la regidoria està repintant els passos de vianants, si és possible, en horari nocturn, per tal de no dificultar el trànsit de vehicles i s’han instal•lat més espills per a millorar la visibilitat en encreuaments perillosos.

La regidora de Seguretat Sara Garés, assegura que “l’objectiu és el treball continuat en el manteniment dels vials i la resposta a les necessitats de la ciutadania tant per al trànsit rodat com per als vianants, per tal de tindre unes millors condicions de seguretat”.