La Diputació posa en marxa un estudi pilot sobre serveis socials en la Ribera Alta

La Corporació provincial lidera el projecte d’investigació, que durà a terme la Universitat de València, amb l’objectiu d’establir la “línia de base” en els Serveis Socials de la Ribera Alta

Rosa Pérez Garijo: “La intenció d’aquest projecte és conèixer el nostre sistema de benestar i millorar-ho amb criteris objectius, a més d’implicar a la ciutadania mitjançant polítiques participatives”

23/11/2017.L’equip de govern de la Diputació de València segueix la seua obstinació en blindar i millorar els serveis socials. Per a això, la Delegació d’Inclusió Social ha posat en marxa un estudi pilot en la mancomunitat de la Ribera Alta, en el qual s’analitzarà la situació en la qual es troben i es transferiran els resultats a la resta de comarques valencianes.

La iniciativa, que naix de la coordinació entre la Corporació provincial, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, la Mancomunitat de la Ribera Alta, l’Ajuntament d’Alzira i la Universitat de València a través del seu Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, té com a objectiu “conèixer el nostre sistema de benestar i millorar-ho amb criteris objectius, a més d’implicar a la ciutadania mitjançant polítiques participatives”, en paraules de la diputada d’Inclusió Social, Rosa Pérez Garijo.

En opinió de Pérez Garijo, “per a aconseguir els màxims estàndards de vida, és necessari determinar quins són les millors polítiques socials a desenvolupar”. En aquest sentit, el paper exercit per la Universitat és investigar i elaborar un informe final que servirà a les Administracions competents per a planificar i implementar les polítiques públiques més adequades en l’àmbit dels serveis socials.

L’estudi pas a pas

Aquest laboratori de serveis socials es durà a terme per investigadors i personal tècnic, els qui s’encarregaran d’analitzar la situació dels serveis socials de la comarca de la Ribera Alta i, a través dels resultats obtinguts, fer una nova planificació. La tècnica d’investigació emprada serà la de la “línia de base”, per tal d’ establir el punt inicial d’anàlisi.Els mètodes més utilitzats són l’enquesta, l’entrevista, els grups de discussió i l’anàlisi preliminar de la documentació.

Així mateix, la mostra utilitzada serà el personal de l’administració, de l’àmbit polític i tècnic, a més de les entitats relacionades directament amb els departaments de Serveis Socials. “També la ciutadania deu conèixer l’estat de l’estudi, per a participar de forma democràtica i col·laborar en la seua elaboració”, ha explicat Pérez Garijo. En definitiva, un examen exhaustiu dels actors principals per a conèixer la realitat social de la comarca.

A l’hora d’establir un diagnòstic de la situació, es realitzaran sessions de treball per a no oblidar cap agent implicat: es contactarà als programes d’atenció primària i als específics, com per exemple el Servei Especialitzat d’Atenció a la Família i Infància (SEAFI), i entitats de l’àmbit de la violència de gènere i mesures judicials a menors, entre uns altres. D’altra banda, s’examinaran els resultats obtinguts en fòrums participatius.