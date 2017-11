La Diputació ofereix el seu nou model turístic de cohesió territorial en la Gala Desenvolupament Sostenible

El president, Jorge Rodríguez, posa en valor el potencial de les comarques valencianes i el full de ruta a mig i llarg termini traçat al costat de l’AVT, amb un turisme sostenible que arriba “a més persones”

Rodríguez ha clausurat al costat del secretari autonòmic de la Agència Valenciana de Turisme, Francesc Colomer, la gala que homenatja al turisme sostenible i als seus principals actors a la Comunitat

“La base d’aquest nou model és generar una cosa que li faltava al turisme valencià, com és la planificació i l’estratègia, i el que és el mateix, el cor”

24/11/2017.El president de la Diputació, Jorge Rodríguez, ha clausurat aquest divendres la Gala Desenvolupament Sostenible que ha tingut lloc en el CdT de València que, organitzada per FOTUR, ha celebrat en aquesta ocasió l’Any Internacional del Turisme Sostenible de Nacions Unides, reconeixent la labor de les persones i col·lectius, així com dels projectes que impulsen el turisme sostenible a la Comunitat.

Rodríguez, que ha participat en la gala al costat del secretari autonòmic de la Agència Valenciana de Turisme (AVT), Francesc Colomer, ha posat en valor el potencial turístic de les comarques valencianes i el nou model de gestió turística del Patronat provincial que dirigeix Pilar Moncho, “treballant conjuntament amb l’AVT en eixa política de col·laboració entre administracions que ens permet arribar a més persones i que, en aquest cas, s’ha traduït en plans estratègics que dinamitzen l’oferta turística de les nostres mancomunitats i municipis”.

En paraules de Jorge Rodríguez, “la base d’aquest nou model és generar una cosa que li faltava al turisme valencià, com és la planificació i l’estratègia, i el que és el mateix, el cor”. “El sector del turisme arreplega moltes expectatives que tenen a veure amb l’economia, amb l’ocupació, amb la vertebració del territori i la suma de pobles xicotets de l’interior, i d’açò el president Jorge Rodríguez entén moltíssim”, ha afegit Colomer.

La combinació de solidaritat i desenvolupament sostenible són els pilars sobre els quals gira la gestió del Patronat de Turisme que dirigeix Pilar Moncho i que en aquests dos primers anys de legislatura ha segellat diferents acords amb l’AVT, entre ells el Pla d’Infraestructures Turístiques 2016, amb actuacions en 21 municipis de la província, des de la conservació i el manteniment de patrimoni històric i cultural a la millora d’espais urbans o infraestructures mediambientals i de platja.

Aquests projectes estratègics “emanen del propi territori, ja que responen a demandes locals en aquest àmbit, en benefici de la nostra competitivitat turística”, ha explicat el president. Entre les actuacions subvencionades s’inclouen des de les millores en el Castell de Xàtiva a la restauració i adaptabilitat de les infraestructures en la platja de Gandia, el reforç del cicloturismo a Quart de Poblet, la rehabilitació de l’alberg de Teresa de Cofrentes o la intervenció en el Museu de la Seda de Moncada.

Però no són els únics projectes d’una política de “treballar colze a colze amb l’AVT, d’una visió comarcal a través de plans estratègics que potencie el nostre turisme i que ho faça des d’una visió de sostenibilitat i d’intenció econòmica”. És el cas dels convenis específics amb les mancomunitats de l’Alt Turia, la Ribera Baixa i la Vall d’Albaida, un exemple més de l’aposta pels pobles i ciutats per a “construir una comunitat ben vertebrada”.

Es tracta de “construir junts una proposta seductora, atractiva i competitiva en el món”, com ha assenyalat el secretari autonòmic de l’AVT, Francesc Colomer. Aquests projectes en mancomunitats “han servit per a dinamitzar el turisme en municipis valencians, alguns d’ells redactats però que no havien tingut fins ara oportunitats”, ha explicat Rodríguez, que ha continuat dient que aquest tipus d’accions “donen la raó als quals creiem en la comarcalització com una eina de dinamització turística del nostre territori”.

Un pla estratègic per a tres anys

El Pla de Competitivitat és un projecte pilot, amb una vigència de tres anys, en el qual participen tres àmbits de gestió, autonòmic, provincial i comarcal, que permet desenvolupar turísticament el territori segons les necessitats mancomunades dels diferents municipis. Cada administració aporta un terç del total de la inversió prevista, a raó de 100.000 euros per administració, any i projecte, la qual cosa suposarà una injecció global de 2,7 milions d’euros en les tres Mancomunitats que inicien el Pla de Competitivitat Turística.

Entre les iniciatives que s’estan duent a terme destaca la creació, adequació, millora i difusió de la xarxa de rutes de l’Alt Túria; una ruta ciclopeatonal comarcal en la Ribera Baixa, al costat de l’inici de la primera fase de rehabilitació del patrimoni arquitectònic de la comarca; i la senyalització de la Ruta Jaume I a la Vall d’Albaida, la seua adaptació a les noves tecnologies i la creació d’una imatge de marca renovada de la comarca, amb un sistema de reserves online.