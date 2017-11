La Diputació destina 200.000 euros en ajudes per a potenciar l’associacionisme comercial als municipis

Maria Josep Amigó: «El repartiment dels recursos es realitzarà d’acord amb criteris estrictament objectius i transparents en funció de la representació de cadascuna de les federacions de comerç amb representació a la província de València»

24/11/2017.La Diputació de València i la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball han subscrit un nou acord de col·laboració pel qual la Corporació provincial destinarà 200.000 euros en ajudes per a la dinamització econòmica i el potenciament de l’associacionisme comercial als municipis i ciutats. Aquest acord ha estat presentat per la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, i el conseller Rafa Climent.

Maria Josep Amigó ha incidit en que aquesta col·laboració «és una mostra més de com es pot governar unint esforços i no confrontant institucions». Així mateix, ha subratllat que «els destinataris últims dels recursos són els pobles i ciutats de les comarques de València i, per tant, la ciutadania», tal i com s’ha evidenciat amb altres col·laboracions anteriors, com ara el programa de manteniment d’escoles i millora dels centres de salut, la modernització dels ecoparcs o la posada en marxa de centres socials en les comarques valencianes, plans tots ells engegats en la present legislatura.

Aquestes ajudes econòmiques que dispensa la Diputació de València es vehicularan a través de les distintes federacions de comerç amb representació a la província de València, d’acord amb el seu nombre d’associacions i d’associats. En aquest sentit, la Confederació de Comerciants i Autònoms de la Comunitat Valenciana (COVACO) percebrà 68.640 euros; la Unió Gremial es veurà beneficiada amb 90.800 euros; i la Confederació d’Empresaris del Comerç Valencià (CECOVAL) amb 40.560 euros. Un repartiment, ha insistit la vicepresidenta, «realitzat amb criteris estrictament objectius i transparents d’acord amb la representació de cadascuna de les federacions» i que tenen com a objectiu «impulsar, coordinadament amb la Conselleria, l’associacionisme entre les associacions de comerciants. Perquè tenim clar que el teixit comercial valencià és un pilar fonamental de la nostra economia, i perquè associar-se és una magnífica via per enfortir-se i guanyar solidesa», ha remarcat Maria Josep Amigó.

Per la seua part, el conseller Rafa Climent ha agraït a la Diputació de València «la seua empatia i col·laboració amb la Conselleria» perquè aquestes ajudes, les quals ha valorat com «molt positives», puguen revertir «en beneficis per al comerç del nostre territori». Així mateix, Climent ha considerat que aquests recursos afavoriran que els diferents comerços «puguen anar arrelar-se en cadascun dels municipis de la demarcació de València».