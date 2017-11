La Diputació consolida els premis Celia Amorós per a visibilitzar la lluita contra la violència de gènere

L’àrea d’Igualtat que dirigeix Isabel García reconeix la labor del magistrat José Luís Mendoza, a l’Ajuntament de Xirivella i l’Associació del Centre d’Assistència a Víctimes d’Agressions Sexuals (CAVAS)

En aquesta segona edició, destaca un nou premi en matèria de Projectes que ha anat a parar al Programa Ser Mujer.es

Celia Amorós assenyala que “necessitem una societat diferent i una societat diferent necessita un altre imaginari col·lectiu”

24/11/2017.Conscienciar i sensibilitzar a la societat sobre la violència de gènere, així com reconéixer l’important treball que duen a terme associacions, projectes, persones i municipis en la lluita contra aquesta xacra social, que enguany ha deixat 45 víctimes mortals en tot el país, 6 d’elles a la Comunitat Valenciana. Aquest ha sigut el principal objectiu de l’acte institucional que la Diputació de València ha celebrat aquest dijous en el Saló de Reines, amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere que se celebra aquest dissabte.

En paraules de la diputada d’Igualtat, Joventut i esports, Isabel García, “des de la Diputació de València hem decidit seguir apostant per la Igualtat com a eina necessària per a combatre la violència de gènere”. “Enguany tenim la sort d’explicar de nou amb la nostra benvolguda mestra Celia Amorós; els premis d’aquesta institució reben el seu nom en reconeixement i respecte a la seua trajectòria vital i per la seua aportació a la Igualtat entre dones i homes” ha recordat García, qui va agrair la seua implicació a la reconeguda filòsofa i assagista: “la teua presència reforça el valor d’aquests premis”.

La mateixa Celia Amorós ha assenyalat que “es precisa una societat diferent i una societat diferent necessita un altre imaginari col·lectiu”. Amorós va tornar a arrancar els aplaudiments de les més de 200 persones que omplien el Saló de Reines de la corporació amb les seues brillants reflexions sobre els murs que encara queden per derrocar en aqueix full de ruta per a acabar amb el patriarcat.

Consolidació i novetats

En un acte que es consolida com a referent en la lluita contra la violència de gènere, que va combinar el reconeixement als premiats amb la música de Naira, la gran novetat d’enguany ha sigut el lliurament d’un nou premi en matèria de Projectes, que ha anat a parar al Programa Ser Mujer.es. Un programa de prevenció de violència de gènere per a les dones en centres penitenciaris, que té com a objectiu tant la prevenció de la violència de gènere com el tractament de les internes que l’han patit i necessiten un major grau d’atenció.

A més del premi atorgat al programa Ser Mujer.es, que ha arreplegat Susana Martín, coordinadora del projecte, la Institució provincial ha reconegut el compromís professional de José Luís Mendoza, magistrat del Jutjat de Primera Instància i Instrucció i Violència sobre la Dona, i el treball del Centre d’Assistència a Víctimes d’Agressions Sexuals (CAVAS), triomfadora en la categoria d’Associacions.

L’últim dels guardons, en la categoria de municipis, ha anat a parar enguany a l’Ajuntament de Xirivella, per la seua labor en la lluita contra la violència de gènere, gràcies entre altres coses a la Casa de la Dóna de Xirivella, un espai dedicat a l’assessorament jurídic i l’atenció psicològica per a dones, a més del treball conjunt de la policia, la coordinació de la qual sempre ha servit d’exemple per a la resta de municipis. Ana Marrades, de CAVAS, i l’alcalde de Xirivella, Ricard Barberá, van arreplegar sengles distincions.

La Diputació contra la Violència de Gènere

La concessió d’aquests premis significa un pas més en el full de ruta marcat per la Diputació en matèria d’Igualtat, una forma de reconéixer i valorar la labor dels diferents agents, associacions i projectes que lluiten dia rere dia contra la violència de gènere i una forma de reivindicar la repulsa i profund rebuig davant aquesta xacra social.

Són moltes les accions i tasques dutes a terme per la Diputació des de principis de legislatura per a lluitar contra la violència de gènere. Entre elles, la participació amb 50 mesures en el Pacte autonòmic Contra la Violència de Gènere, a més de l’aprovació del primer Pla d’Igualtat en la història de la Diputació, l’engegada de Planes d’Igualtat en els diferents ajuntaments de la província o el reglament de creació de la Xarxa de Municipis Protegits Contra la Violència de Gènere, aprovat en el ple de novembre.