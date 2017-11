El Departament de Salut de La Ribera detecta prop de 100 casos de violència masclista en els primers 10 mesos de 2017

• Amb més de 5.000, La Ribera és el tercer departament de salut de la Comunitat Valenciana en nombre de dones cribrades en el que portem d’any.

• L’Hospital de La Ribera es va sumar, este cap de setmana, al Dia Internacional de la Lluita contra la Violència de Gènere col•locant globus morats per cada cas de violència masclista registrat a la comarca i un llaç gegant al vestíbul principal.

Alzira (27.11.17).- El Departament de Salut de La Ribera ha notificat 99 casos de violència masclista en els deu primers mesos de 2017, dins de l’aplicació del programa de cribratge universal contra la violència de gènere de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La detecció d’estos 99 casos positius de violència de gènere ha estat fruit del treball de cribratge dut a terme pels professionals sanitaris dels centres d’Atenció Primària del Departament de Salut de La Ribera.

Cal destacar que el principal maltractament que han rebut estes dones ha estat de caràcter psicològic (59,7%), seguit del maltractament físic (37%); l’abús sexual s’ha detectat en menor mesura (3,2%).

Entre gener i octubre de 2017, estos professionals han realitzat el qüestionari per detectar i registrar possibles casos de violència masclista a un total de 5.277 dones. Cal destacar que el de La Ribera s’ha revelat en l’últim any com un dels departaments de salut més compromesos de la Comunitat Valenciana en la recerca activa de casos de violència de gènere. Així, La Ribera és el tercer departament de salut de la Comunitat Valenciana -després de Dénia i Elda- en nombre de dones cribrades enguany.

Protocol de cribratge de violència de gènere

L’objectiu del protocol de cribratge és fomentar la detecció precoç de casos de violència de gènere en dones majors de 14 anys ateses en centres de salut pels professionals sociosanitaris i actuar el més aviat possible.

Després de la detecció d’un cas positiu, els professionals sanitaris dels centres de salut i serveis d’urgències hospitalàries, activen, en funció de les circumstàncies, els protocols especialitzats amb què compta l’Administració per protegir les víctimes; això és, el Centre Dona 24 hores, els Serveis Socials, la Policia i la Guàrdia Civil.

Segons ha destacat el director gerent del Departament de Salut de La Ribera, Dr. Javier Palau, “creiem que és obligació de les entitats sociosanitàries comprometre’s seriosament en la prevenció de la violència de gènere, ja que la violència exercida contra les dones constitueix, en primera instància, un atemptat contra la seua salut, i són precisament els professionals sanitaris, moltes vegades, els primers a poder detectar els casos de violència de gènere”.

Des de l’any 2016, el Departament de Salut de La Ribera compta amb una Comissió interdisciplinar contra la violència de gènere, integrada per professionals de les Unitats de Salut Mental, Unitat de Conductes Addictives, Atenció Primària, Unitats de Salut Sexual i Reproductiva, Urgències, Comunicació, Recursos Humans i Direcció de Continuïtat Assistencial, així com per representants d’associacions de pacients de la comarca, de grups de debat per la igualtat i experts en temes de violència de gènere.

Esta comissió té com a objectiu coordinar a nivell local accions i recursos en la lluita contra la violència de gènere.

Dia Internacional contra la Violència de Gènere

En este sentit, esta Comissió ha organitzat un seguit d’actes per tal de commemorar el Dia Internacional de la Lluita contra la Violència de Gènere, que es va celebrar dissabte passat, 25 de novembre.

Com a acte simbòlic de denúncia, es van col•locar globus morats al vestíbul principal de l’Hospital d’Alzira per cada un dels casos de violència masclista registrats a la comarca enguany, així com un llaç gegant amb la finalitat que pacients, familiars i usuaris deixaren els seus missatges de suport a les dones víctimes de violència de gènere.