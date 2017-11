Foto Club La Imatge d’Almussafes centra en l’esport la seua mostra de tardor

Un total de 28 imatges doten de contingut l’exposició, dedicada a la memòria del soci recentment difunt, Vicent Soler

La regidora de Cultura, Teresa Iborra, va inaugurar la mostra, junt amb el president de l’entitat, Vicente Ludeña i el també directiu, Vicent Marco

L’exposició es podrà visitar fins el pròxim 12 de desembre, al Centre Cultural

Almussafes, a 27 de novembre de 2017. Esports aquàtics i d’hivern, atletisme, gimnàstica rítmica, pàdel adaptat o skate són algunes de les disciplines esportives reflectides en l’exposició de tardor que el Foto Club La Imatge d’Almussafes va inaugurar, durant la vesprada de divendres passat, 24 de novembre, en el Centre Cultural. De les 28 imatges exposades, cinc són obra de l’autor Vicent Soler, el soci a qui els seus companys van despedir el passat mes d’octubre després d’una llarga malaltia i a qui han volgut homenatjar públicament, dedicant-li un espai d’honor en la seua memòria en una de les parets de la sala.

Després de la presentació de l’anuari i resum fotogràfic de l’any 2016, celebrada per part del club de fotografia d’Almussafes, Foto Club La Imatge, a finals del mes de setembre, així com els Expodebates que han reunit a bona part de socis i aficionats al món de la imatge durant els últims mesos, divendres passat, 24 de novembre, els integrants de l’entitat es van donar cita en la sala d’exposicions del Centre Cultural per a celebrar la inauguració de la seua mostra fotogràfica de tardor, una trobada que va estar marcat emocionalment per un nom, el del fotògraf aficionat i soci actiu del club durant pràcticament tota la seua trajectòria, Vicent Soler, difunt fa poques setmanes.

Precisament va ser el seu company i directiu de l’entitat cultural, Vicent Marco, qui li va dedicar unes precioses paraules davant de l’atenta mirada de la dona i fills de l’homenatjat, els quals van assistir a l’acte d’inauguració de la mostra, en la que s’exhibixen cinc de les últimes obres creades per este fotògraf de Benifaió.

Altres tretze membres del Foto Club La Imatge mostren els seus treballs artístics en esta exposició que, fidel a la temàtica sobre la qual l’entitat està centrant totes les seues activitats durant el present any 2017, inviten a un recorregut per un ampli palmito de disciplines esportives. Destacable que algunes de les imatges exposades retraten precisament esportistes locals practicant esport en instal•lacions municipals, entre ells el jugador de pàdel adaptat d’Almussafes, Alejandro López Trapero, reconegut a nivell nacional, ja que en l’actualitat ocupa el sèptim lloc del rànquing, a més d’ostentar la presidència de l’Associació “Pàdel Silla València”.

Durant la seua intervenció, la regidora de Cultura, Teresa Iborra, va exalçar la labor completada per l’associació, des de la seua creació en la dècada dels 80, quant a la promoció entre la ciutadania de l’art de la fotografia. “És necessari destacar la rellevància del calendari d’iniciatives anuals que programeu els socis per a aconseguir fomentar la pràctica de la fotografia i de mostrar i compartir el vostre talent, com a aficionats, amb el propòsit de difondre esta esta faceta artística a través d’exposicions, debats, tallers, concursos i també excursions”, va comentar.

Per la seua banda, el president del Foto Club, Vicente Ludeña, va agrair el suport brindat pel consistori municipal durant tots estos anys.