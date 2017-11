Almussafes despunta en la rítmica nacional

El CEGA s’adjudica dos plates i dos bronzes en els nacionals de gimnàstica rítmica d’Alacant

De les més de de 3.100 gimnastes que van participar en els campionats disputats durant la setmana passada, 24 eren d’Almussafes

Almussafes, a 28 de novembre de 2017. El Club Esportiu Gimnàstica Rítmica d’Almussafes va aconseguir dues plates i tres bronzes en els campionats nacionals d’aquest esport celebrats la setmana passada a Alacant. En concret, les prebenjamines van guanyar el bronze en el Campionat d’Espanya de Conjunts Base i les alevins la plata en aquest mateix torneig. En la Copa de Conjunts Nacional l’equip aleví també va aconseguir un bronze i el Junior una plata. En aquest mateix campionat, l’almussafenya Maria Di Girolamo va aconseguir una destacada quarta posició en Primera Categoria amb les seues companyes del Club Riba Roja. El club finalitza aquesta setmana la temporada amb la seua participació en el Campionat d’Espanya que es disputarà a Valladolid.

El Club Esportiu Gimnàstica Rítmica d’Almussafes (CEGA) va aconseguir la setmana passada un destacat palmarés en els campionats d’aquesta disciplina esportiva celebrats en la ciutat d’Alacant. Després de cinc intenses jornades de competició en les quals van participar 3.100 gimnastes, i sent l’entitat almussafenya una de les poques que va estar representada en els quatre nacionals que es van disputar, el club torna a casa amb excel•lents resultats.

En la Copa d’Espanya Base Individual del dimecres Paula Martínez va obtenir la catorzena posició en categoria Juvenil i Sofia Ortells va ser quarta en Benjamí. En el Campionat d’Espanya de Conjunts de Base, que es va desenvolupar el dijous i el divendres, el Prebenjamí, compost per Aina López, Claudia Palau, Sara Narbona, Lluna Alapont i Mar Murcia van aconseguir el bronze i les alevins Marta Palyudzhyshyn, Elena Cerezuela, Carmen Sebastiá, Estela González i Marina Cortelles es van proclamar subcampiones, arreplegant la plata.

Ja de ple en el cap de setmana, el dissabte Maria Di Girolamo, Clara Martínez, Patricia Pérez i Mireia Simón van aconseguir una meritòria setzena posició en el Circuit Nacional Iberdrola després d’enfrontar-se a gimnastes de la selecció nacional i d’altres països com Rússia Romania o Portugal. Cal destacar que després de les dues fases classificatòries que es van realitzar en l’àmbit nacional solament van formar part dels exercicis finals quatre clubs de la Comunitat Valenciana.

La jornada dominical va ser una de les quals més alegries va donar al CEGA. La Copa de Conjunts Nacional, en la qual participaven els conjunts preseleccionats de cada comunitat autònoma, dues per categoria, el CEGA va participar en les categories Aleví i Junior, sent les alevins Ainhoa Hurtado, Arianna Luz, Ainhoa Cañibano, Lluna López i Natalia Canosa les que van aconseguir conquista el bronze. Per la seua banda, l’equip Junior, integrat per Clara Martínez, Patricia Pérez, Mireia Simón, Aina Vela, Verónica Morcillo i Beatriz Hernández es van quedar a un pas de la victòria i van obtenir una magnífica segona posició. També va participar en aquest últim campionat en la Primera Categoria la gimnasta almussafenya Maria Di Girolamo, al costat de les seues companyes del Club Riba Roja, finalitzant en quart lloc.

“L’alegria és absoluta entre directiva i socis del club i també en l’equip tècnic, qui ha estat en aquests campionats al costat de les esportistes i que està compost per Raquel Soria, Sara Soria i Ana David”, asseguren des de l’associació, que conclourà la temporada després del Campionat d’Espanya que se celebra aquesta setmana a Valladolid. “Les entrenadores estan satisfetes i açò és fruit el treball constant i d’una indiscutible qualitat”, expliquen.