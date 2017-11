La Diputació organitza una jornada sobre la plataforma de Contractació del Sector Públic

Ivan Martí: “Aquesta plataforma serveix per a que la contractació pública siga més eficient i ens aporta transparència durant el procediment”.

Bartolomé Nofuentes. “Hem de ser capaços de que la ciutadania puga accedir als servicis sent més transparents sense perdre ni la qualitat ni càlides de l’administració”

29/11/2017.El diputat de modernització i desenvolupament de l’administració electrònica, Ivan Martí, i Bartolomé Nofuentes, diputat de contractació, central de servicis innovadors i sostenibles i projectes europeus, han acudit aquest matí a València a la inauguració de la jornada titulada “L’obligatòria publicitat dels contractes de l’Administració Local a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLCSP) i regulació a la nova Llei de contractes del Sector Públic (LCSP)”.

Aquesta jornada ha sigut organitzada pel departament d’informàtica de la Diputació. Les ponències i col.loquis celebrats han estat destinats a les entitats no adherides actualment a la PLCSP, al personal de les entitats locals que tinguen entre les seues funcions les tasques de contractació i, en concret, las de publicació amb les procediments corresponents. Durant la jornada s’ha parlat de les novetats de la Llei de Contractes del Sector Públic i de la plataforma de contractació del sector públic.

El diputat Ivan Martíha mencionat “la necessitat d’aquesta jornada per als ajuntaments. Aquesta plataforma serveix per a que la contractació pública siga més eficient i ens aporta transparència durant el procediment”.

Per la seua banda Bartolomé Nofuentes, ha remarcat que “estem en una societat on la comunicació està canviant, hem de ser capaços de que la ciutadania puga accedir als servicis sent més transparents sense perdre ni la qualitat ni càlides de l’administració. La pròpia administració ha d’estar al capdavant de la transformació digital”.

A la jornada ha intervingut personal tècnic adscrit a diferents àrees de la Diputació, els quals han proporcionat diverses pautes relacionades amb la funcionalitat i potencionalitat d’aquesta aplicació.