El mercat ambulant d’Alzira realitzarà dos mercats extraordinaris al mes de desembre

Com cada any, en aplegar el mes de desembre s’inicien les activitats relacionades amb les festes nadalenques, i per tal que els alzirenys puguen realitzar les seues compres amb previsió, l’associació AVAME i l’Ajuntament han acordat realitzar un mercat extraordinari el dimecres 6 de desembre i un altre mercat extraordinari de Nadal el diumenge 17 del mateix mes, amb l’objectiu de facilitar les compres, fomentar la afluència de públic, tant al mercat com a la zona comercial.

Des de la Regidoria de Comerç i Mercats, es vol potenciar un mercat consolidat a la nostra ciutat. Isabel Aguilar regidora de l’àrea responsable, apunta que “s’ha de posar en valor una activitat comercial que fa molts anys que està ubicada a Alzira, una cita de cada dimecres en què la zona s’ompli de públic i consumidors de tota la ribera, i per eixa raó hem de valorar la dedicació i l’esforç dels comerciants que cada setmana apleguen a Alzira amb els seus productes i la fidelitat del públic que cada setmana fa les seues compres al nostre mercat.”

Aguilar també recorda que “no només hem de valorar la tradició d’este mercat, també les dates en què celebrarem els mercats extraordinaris, tant el 6 com el 17 de desembre, que són dos dies especials i que tal vegada coincidisquen amb altres esdeveniments en la ciutat, que donaran més activitat i motivació perquè els carrers d’Alzira s’òmpliguen de veïns i veïnes. Per eixa raó, convide els alzirenys i alzirenyes a fer les seues compres i visitar els dos mercats extraordinaris de desembre”.