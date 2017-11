Almussafes festeja les dos dècades del seu Concurs de Targetes Nadalenques

L’Ajuntament de la localitat celebrarà esta efemèride amb una exposició retrospectiva en què es presentaran tots els treballs guanyadors

La Regidoria de Joventut acaba de fer públics els noms dels autors que han aconseguit un nombre més gran de vots en l’edició de 2017

Almussafes, a 30 de novembre de 2017. Del 15 de desembre al 5 de gener, l’Ajuntament d’Almussafes celebrarà el vinté aniversari del seu Concurs de Targetes Nadalenques amb una mostra retrospectiva en la sala d’exposicions del Centre Cultural en què s’exhibiran la totalitat dels treballs premiats des que es va inaugurar el certamen. Durant l’acte públic, la regidora de Joventut, Davinia Calatayud, també procedirà a l’entrega dels guardons als autors dels dibuixos seleccionats en la present convocatòria, els primers llocs de la qual han recaigut en esta ocasió en Marta Sabater (categoria infantil), Bárbara Folch (categoria juvenil) i Maria Boix (categoria adulta). Tots ells han sigut seleccionats per votació popular.

El Concurs de Targetes Nadalenques organitzat per l’Ajuntament d’Almussafes a través de la seua Regidoria de Joventut es prepara per a celebrar les seues primeres dos dècades de vida. Enguany 2017, el certamen aconseguix la seua vintena edició i per a commemorar esta fita el consistori municipal ha organitzat una mostra retrospectiva en què els veïns i veïnes de la localitat podran contemplar, reunits en la sala d’exposicions del Centre Cultural, els dissenys premiats al llarg d’estos vint anys.

L’exposició, que realitza un recorregut per la creativitat de ciutadania al voltant de la temàtica nadalenca i l’objectiu de la qual és reconéixer l’esforç de tots els participants que han volgut aportar el seu talent a través d’este particular format, podrà visitar-se del divendres 15 de desembre al divendres 5 de gener de 2018 en la sala d’exposicions del Centre Cultural i també els dies 27 i 28 de desembre en el Pavelló Poliesportiu Municipal, coincidint amb la celebració de la fira d’oci familiar “Mira que be”.

Concurs de 2017

La inauguració de la mostra es durà a terme el mateix divendres 15 de desembre, als 19 hores, en un acte en què també s’aprofitarà per a entregar els guardons als premiats en l’edició de 2017, els guanyadors dels quals ja ha donat a conéixer la Regidoria de Joventut del consistori municipal després de concloure el procés de votació popular. En la categoria infantil, Marta Sabater, Edurne López, Eduard López i Emma Zarzo han sigut primera, segona, tercer i quarta, respectivament. En categoria juvenil, ha rebut més vots per part de la ciutadania Bárbara Folch, seguida de Jesús Martínez i Aaron Egusquiza, que s’han situat segon i tercer, respectivament. Finalment, en categoria adulta ha guanyat Maria Boix, Elena Ermot ha sigut segona i Mario Serrano, tercer.

L’Ajuntament d’Almussafes reconeixerà als premiats amb un diploma acreditatiu i un regal didàctic, ambdós detalls entregats per la regidora de Joventut, Davinia Calatayud, qui presidirà l’acte al qual estan convidats els prop de dos centenars d’autors vencedors durant els últims vint anys. A més, també es realitzarà el tradicional sorteig de material entre tots els participants.