El ciclista d’Almussafes, Eric Valiente, completa amb nota una nova aventura internacional

Del 16 al 26 de novembre, ha disputat el “Tour de Singkarak” categoria UCI 2.2 en l’Illa de Sumatra (Indonèsia)

L’esportista local, en les files de l’equip professional Vib Sports Pro cycling team, amb llicència de Bahréin i residència a Kuwait, s’ha adjudicat la 12 posició de la general

Almussafes, a 30 de novembre de 2017. El ciclista professional natural d’Almussafes, Eric Valiente, acaba d’aterrar a València després de firmar un nou repte internacional amb excel•lents resultats i en les files de l’equip Viv Bikes de Bahréin. A la sèptima posició aconseguida en el “8th Tour of Poyang Lake” de Xina, el passat mes de setembre, i la seua posterior consagració en el “Tour d’Iran” i en el “Tour de Central Célebes”, ambdós circuits continentals de la UCI 2.1, el jove esportista ha finalitzat el “Tour de Singkarak” en una meritòria dotzena posició de la classificació general.

El 2017 marcarà la trajectòria de l’esportista d’Almussafes, Eric Valiente, com l’any del seu bot a nivell internacional. Després d’assentar-se en la sèptima posició de la “8th Tour of Poyang Lake” de Xina i de sumar-se a les files del seu nou club en la categoria Continental, el Viv Bikes de Bahréin, va fer el seu debut professional en el Tour d’Iran, un circuit que li va servir d’adaptació als ritmes i als seus nous companys d’equip. “Encara que no vaig aconseguir resultats destacables a nivell personal, este nou repte em va servir per a enriquir-me d’experiències i sobretot d’entrenament per a afrontar el meu següent objectiu esportiu”, destaca Valiente.

Amb la mateixa finalitat, es va enfrontar a les tres etapes del “Tour de Central Célebes”, celebrat del 6 al 8 de novembre en l’illa de Célebes. “En esta prova, que vaig concloure en una vinté-cinquena posició de la general final, vaig aconseguir adaptar-me al clima tropical d’Indonèsia”, postil•la.

Estes dos competicions prèvies van preparar l’esportista per a disputar el “Tour de Singkarak”, que ha suposat la seua estrena en la categoria UCI 2.2. L’illa indonèsia de Sumatra ha sigut l’escenari d’esta dura prova, que consta d’un total de nou etapes en què els ciclistes han de totalitzar 1.196,2 km. d’alta muntanya, circulant per carreteres amb forts desnivells i enfrontant-se, així mateix, a les dificultats del clima tropical i a llargs trasllats amb autobús pre i post etapa, amb la consegüent reducció de les hores de descans necessàries per a reposar forces.

Un total de 19 equips amb 109 corredors de 26 nacionalitats diferents, entre ells el ciclista d’Almussafes, van afrontar este repte esportiu internacional, que s’ha desenrotllat del 18 al 26 de novembre. “Tan sols 69 han aconseguit completar el recorregut, per la qual cosa em sent molt orgullós de firmar eixe dotze lloc de la classificació general, un èxit que compartix amb els meus companys d’equip: dos corredors del Marroc, un de Bahréin, un altre de Líbia i l’últim d’Iraq”. Un total de 30 h. 31min i 51 seg. va ser el temps que li va servir per a concloure tan ben posicionat en la general, en una competició en què també s’ha assegurat la quinta posició en l’etapa reina, que finalitzava en un port de primera categoria de 30 quilòmetres.

“En una prova de resistència com esta, has d’afrontar etapa rere etapa, limitar esforços innecessaris en carrera, tractar de descansar el màxim possible en l’hotel i, per descomptat cuidar l’alimentació, per a no minvar el rendiment final en carrera”, explica Valiente.

Amb este tour, Eric clausura la temporada esportiva amb nota i amb la satisfacció d’assegurar la seua renovació amb el mateix equip per a l’any que ve. Arriba el moment de descansar i de preparar el nou calendari de circuits, que es preveu s’inaugure a finals de febrer en Filipines. “Més enllà dels resultats, destaque principalment la cuidada organització i l’enriquiment personal i esportiu que he aconseguit atresorar. He viscut una experiència increïble a Àsia, atés que allí la població ens acull com a herois i, com a nota anecdòtica, et poses en la pell dels famosos amb la firma d’autògrafs i inclús la presa de fotografies per al record”, conclou.