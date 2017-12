La Biblioteca Pública d’Almussafes rep la segona major subvenció de tota la Comunitat Valenciana pel seu foment lector

La Generalitat Valenciana li ha concedit 6.045 euros en reconeixement al seu pla anual de promoció de la lectura

Recentment també se li va assignar una de les majors ajudes per a l’adquisició de material bibliogràfic, xifra que va superar els 11.000 euros

A aquestes quantitats se sumen altres 4.000 euros de subvenció per part de la Diputació

Almussafes, a 1 de desembre de 2017. La Generalitat Valenciana li ha concedit a la Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes una subvenció de 6.045 euros en reconeixement al seu pla anual de foment de la lectura. A més, recentment va rebre una altra ajuda de més d’11.000 euros per a l’ampliació del seu fons bibliogràfic. Per la seua part, la Diputació de València també li ha assignat prop de 4.000 euros, durant el present any, per tal de finançar el Certamen de Poesia Marc Granell i el Projecte Zona Llibre, Zona Lliure. Aquestes dues apostes dels ens autonòmics pel nostre centre bibliogràfic “suposen un reconeixement a la labor realitzada per l’Ajuntament en l’àmbit de la promoció lectora”, explica la regidora de Cultura, Teresa Iborra. L’oferta anual d’aquesta infraestructura abasta una àmplia varietat d’activitats i iniciatives dirigides a tota la ciutadania, entre les quals destaquen el Club de Lectura, les sessions de contacontes, el Certamen de Poesia Marc Granell o el servei de Bibliopiscina, entre altres.

La Biblioteca Pública d’Almussafes va a tancar l’any 2017 amb una excel•lent notícia. La Generalitat Valenciana li ha concedit una subvenció per al desenvolupament del seu pla de foment a la lectura que ascendeix a 6.045 euros, la qual cosa converteix a la localitat en la segona que més diners rebrà per a aquesta qüestió, solament superada pel municipi alacantí d’Oriola, que compta amb al voltant de 70.000 habitants més.

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport convoca cada any aquestes ajudes per a col•laborar amb les biblioteques públiques i les agències de lectura en les activitats que realitzen per a promocionar i fomentar la lectura entre la ciutadania, sent subvencionables les activitats relacionades amb la lectura organitzades per a seguir oferint un servei de qualitat que contribuïsca a augmentar el nivell cultural dels seus veïns i veïnes.

L’administració autonòmica, que destina per a aquesta qüestió un pressupost total de 100.000 euros, “reconeix així l’esforç realitzat en els últims anys per la Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes per a acostar a totes les franges d’edat la importància d’aficionar-se a la lectura per a construir societats més cultes, formades i crítiques amb la realitat que els envolta”, assenyala la regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes, Teresa Iborra.

Recentment aquest servei també va rebre una altra subvenció per part de la Generalitat Valenciana que superava els 11.000 euros per a l’adquisició de material bibliogràfic, quantitat que ha permés seguir ampliant el fons disponible, que actualment supera ja les 33.000 unitats sumant tots els exemplars a la disposició dels usuaris en les diferents seccions en les quals s’organitza la infraestructura pública.

Àmplia oferta

Des que la biblioteca va començar a comptar amb un edifici propi, fa sis anys, l’oferta programàtica s’ha ampliat amb un major nombre d’activitats i serveis. Actualment, la Biblioteca Publica d’Almussafes disposa d’una completa i variada programació anual en la qual tenen cabuda els contacontes, que es realitzen de manera regular i les sessions mensuals del club de lectura, que en ocasions convida als propis autors, així com trobades amb escriptors per a presentar les seues obres.

A més, la Regidoria de Cultura també organitza cada any el Certamen de Poesia Marc Granell, tot un referent, la Setmana del Llibre, dirigida sobretot als escolars, i la Bibliopiscina, iniciativa que permet seguir oferint als almussafenys i les almussafenyes els serveis de biblioteca durant la temporada estival en l’horari d’obertura de les Piscines Municipals.

La Biblioteca d’Almussafes també impulsa el Projecte Zona Llibre, Zona Lliure, junt a altres biblioteques de la Ribera, una iniciativa que s’ha vist reconeguda amb una injecció econòmica de la Diputació durant aquest any 2017.