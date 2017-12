La Diputació pren partit en la primera Festa del Tennis espanyol en el Velòdrom Luis Puig de València

Isabel García destaca la satisfacció de “veure com el tennis aposta per la base i s’acosta a la ciutadania amb un afany inclusiu”, i avança la renovació de la col·laboració amb la Federació valenciana

David Ferrer i Pablo Carreño disputaran un partit d’exhibició diumenge que ve, durant la tercera de les jornades de l’esdeveniment i després de la celebració del Congrés Nacional de Tennis

01/12/2017.La diputada d’Igualtat, Esports i Joventut, Isabel García, vas agafar aquest diumenge a la 1a edició de la Festa del Tennis espanyol, organitzada per la Federació de Tennis de la Comunitat Valenciana (FTCV), juntament amb la Real Federació Espanyola de Tenis (RFET), amb la col·laboració de MAPFRE i el suport de la Diputació de València. Un esdeveniment que el seu objectiu és la promoció de l’esport del tennis, sobretot, entre les bases i afeccionats, però que està obert a tota la ciutadania.

La corporació provincial aposta per la base d’aquest esport i renova la seua col·laboració amb l’entitat amb l’objectiu de promocionar el foment del tenis base i d’afeccionats, a més de les competicions esportives i els esdeveniments professionals, l’esport femení, i totes les iniciatives que tinguen relació amb la Federació de Tennis de la Comunitat Valenciana i les seues activitats.

La Festa del Tennis es concep per a ser una jornada lúdica de tot el tennis espanyol i València ha sigut la seu escollida per a aquesta primera edició, que se celebrarà en el Velòdrom Luis Puig el diumenge 3 de desembre i que comptarà amb un ampli programa de tallers per a xiquets, trobades entre afeccionats i primeres figures del tennis nacional, signatura d’autògrafs i música en directe, entre altres activitats. Com a plat fort es disputarà un partit d’exhibició entre dues grans figures del tenis actual com David Ferrer i Pablo Carreño.

Per a aquesta ocasió, s’instal·larà en el Velòdrom una pista de tennis sintètica reglamentària on és disputaran, a més del partit d’exhibició, dues de les finals del Màster del Circuit d’Afeccionats, i quatre mini pistes de gespa artificial perquè puguen disputar els seus partits joves tennistes.

La diputada d’Igualtat, Joventut i Esports, Isabel García, ha destacat que és una satisfacció “veure com el tennis, en el nostre territori, torna a estar prop de la ciutadania, advoca pel seu caràcter participatiu des de la base i destaca pel seu afany inclusiu’.

La Festa del Tennis espanyol que acollirà el Velòdrom Luis Puig se celebrarà el diumenge 3 de desembre en horari de matí, entre les 10 i les 14 hores, amb entrada gratuïta per als quals tinguen llicència federativa o tennis card i un preu simbòlic de 5 euros per al públic en general.

La Festa del Tennis com a colofó al Circuit d’Afeccionats

Durant tot el cap de setmana del 1 al 3 de desembre, València serà la capital de l’activitat tenística nacional. La Festa del Tennis és en realitat el colofó al Circuit d’Afeccionats que s’ha jugat en l’àmbit nacional i el Màster del qual acollirà aqueix cap de setmana la seu de la Federació de Tennis de la Comunitat Valenciana en el Poliesportiu Doctor Lluch, amb jugadors arribats de diferents punts del país. Aquest projecte pioner, que va dirigit a la promoció del tennis base i d’afeccionats, va sorgir a la Comunitat Valenciana i a poc a poc es va consolidant en l’àmbit nacional. De fet, durant l’esdeveniment del pròxim dia 3 es presentarà el Circuit d’Afeccionats per a 2018.

D’altra banda, entre el divendres i el dissabte se celebrarà el Congrés Nacional de Tennis en la seu de la Federació de la Comunitat Valenciana. La cita té caràcter anual i congrega als millors tècnics i ponents del panorama nacional i internacional que debatran sobre qüestions d’actualitat en el món del tenis.