Alzira, 4 de desembre del 2017. Dissabte de matí va tindre lloc un simulacre d’incendi forestal a Alzira on van participar la Policia Local, Protecció Civil, Vacif, Creu Roja, Bombers i Ajuntament amb la supervisió de tècnics forestals externs de l’empresa Medi XXI que han avaluat les unitats intervinents.

L’autoprotecció és la base de la prevenció i per això l’objectiu és conéixer la manera d’actuar més efectiva en cas d’emergència real i preparar tant la població com els tècnics i cossos de seguretat davant d’un eventual incendi.

Primerament va tindre lloc una reunió de treball a la qual van assistir l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, i el regidor d’Agricultura i Medi Ambient, Pep Carreres, en la qual es donaven les pautes bàsiques de l’exercici i seguidament es va fer el simulacre.

El punt de partida va ser un suposat avís d’incendi a la Policia Local per part d’un veí del Racó de les Vinyes, que detectava foc a la zona forestal. Immediatament es posava en marxa el protocol estudiat per a estos casos avisant els membres del Centre de Coordinació Operativa Municipal, per a organitzar els recursos municipals a l’abast i fer front inicialment fins que arribaren els bombers.

L’existència de nuclis poblats a la zona i la possible presència de visitants al Parc Natural Municipal de la Murta requeriria possiblement una evacuació, que es va simular també amb els veïns del Racó de les Vinyes. De la mateixa manera es va afrontar una emergència sanitària dins de la pràctica.

Cal agrair la important col•laboració de tots els cossos participants, així com del veïnat del Racó de les Vinyes que s’ha implicat notablement en l’evacuació.

En particular el simulacre va treballar:

– La capacitat d’organització dels mitjans locals.

– Sistema de comunicacions local.

– Coordinació de Policia, Ajuntament, Vacif, Creu Roja i Protecció Civil.

– Integració de mitjans locals i superiors

– Temps de resposta de les unitats bàsiques i govern local.

– Resposta dels veïns davant l’emergència.