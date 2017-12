L’almussafeny Kike Ordás participa en una expedició per a coronar l’Aconcagua

L’alpinista local forma part al costat de sis persones més de l’equip espanyol, que està comandat per l’alpinista basc Juan Vallejo

El grup, que va partir el passat divendres 1 de desembre cap a Mendoza, Argentina, té previst ascendir al cim el pròxim dia 14

Almussafes, a 4 de desembre de 2017. Una expedició formada per set esportistes espanyols acaba d’emprendre el seu viatge cap a la província argentina de Mendoza per a intentar aconseguir el cim de l’Aconcagua, el bec més alt fora de la serralada de l’Himàlaia. Entre els integrants del grup d’alpinistes, que està capitanejat per l’himalayista basc Juan Vallejo i que té previst afrontar l’última etapa fins al cim el pròxim 14 de desembre, es troba l’almussafeny Kike Ordás. El repte consisteix segons ell a aconseguir una bona aclimatació, atès que poden aconseguir-se temperatures de fins a menys trenta graus.

L’esportista almussafeny Kike Ordás està culminant aquests dies la consecució d’un nou repte, que se sumarà a la resta de gestes aconseguides durant la seua extensa trajectòria. El passata divendres 1 de desembre partia al costat d’altres sis persones cap a Argentina per a intentar arribar al cim de l’Aconcagua, que amb una altura de 6.962 metres és el bec més alt fora de la serralada de l’Himàlaia.

Aquesta expedició espanyola amb membres de diferents punts del país, que està liderada per l’himalayista basc Juan Vallejo, i de la qual també forma part una dona, serà una de les primeres que s’enfronten al citat cim aquesta temporada, atès que l’època en la qual estan permesos els ascensos comença el 20 de novembre. Després d’uns tretze dies d’aproximació i aclimatació, tenen previst afrontar l’últim tram del recorregut el pròxim 14 de desembre, encara que depèn de les condicions meteorològiques que es troben.

El repte esportiu, segons Ordás, “radica a aconseguir una aclimatació en altitud i fer front a les baixes temperatures de la zona, que poden situar-se en trenta graus centígrads negatius”. El material necessari per a l’expedició és “bastant abundant i tècnic”, assenyala, i encara que part del mateix el porten en el seu equipatge des d’Espanya, alguns dels utensilis hauran de llogar-los en la província de Mendoza, on es troba el bec. Una vegada allí, s’ajudaran de mules per a transportar totes les eines necessàries per a poder instal•lar els campaments d’altura.

A l’entorn de l’Aconcagua les condicions climàtiques poden ser molt severes i els vents molt forts, per la qual cosa la sensació tèrmica pot portar al grup a condicions realment extremes. Per això, els experts recomanen utilitzar material de primera qualitat. A més de roba de fibra i càlida, és important utilitzar doble bota, manyoples d’expedició, ulleres que filtren el 100% dels rajos ultraviolat i un capell de llana, ja que el 20% de la calor corporal s’escapa pel cap.