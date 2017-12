L’Alcúdia contra el recurs d’inconstitucionalitat de les lleis de pobresa energètica i de funció social de l’habitatge

Denuncia la manca de sensibilitat social del Govern espanyol i dona suport al Govern de la Generalitat Valenciana

El passat 3 de novembre Consell de Ministres va aprovar dos acords per a sol·licitar al president del Govern, Mariano Rajoy, la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat en relació amb articles de les lleis de pobresa energètica i funció social de l’habitatge de la Generalitat Valenciana.

L’Ajuntament va aprovar en el darrer plenari una moció de Compromís per l’Alcúdia amb el vot favorable del PSPV i el contrari del Partit Popular. Aquesta llei, que paralitzar aquestes dos lleis que afecten a veïns i veïnes de l’Alcúdia, posa de manifest la falta de voluntat política del PP per a afrontar l’emergència habitacional i la pobresa energètica.

Es van a anul·lar els articles que garanteixen el dret a l’habitatge en casos d’exclusió social, que evitarien desnonaments i obligarien als bancs a oferir lloguer social, o que permeten mobilitzar els habitatges mitjançant el Registre d’Habitatges Deshabitats i les sancions a les quals estiguen deshabitades de forma permanent i injustificada. Cal recordar que es continuen produint 35 desnonaments diaris al País Valencià segons el CGPJ.

Queda demostrada la incapacitat per part del PP a l’hora d’afrontar els problemes d’aquesta comunitat autònoma, i la seua forma de fer política posant pals en les rodes i obstaculitzant sense parar els avanços que ens haurien de conduir a un estatus cada vegada més garantista dels drets humans. Exigim que el PP alce tots els recursos interposats en les comunitats autònomes i cree un marc estatal adequat, com plantegen la Llei d’Habitatge de les Plataformes Antidesnonament PAH que es va a presentar aquest mes en el Congrés dels Diputats.

L’Ajuntament de l’Alcúdia a través d’aquesta moció vol expressar el total rebuig a l’actuació del Govern Espanyol promovent recursos contra normes que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació de pobresa energètica i manca habitatge.

Igualment la moció aprovada denuncia la manca de sensibilitat social del Govern espanyol, que malgrat els requeriments de la Unió Europea, no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels consumidors més vulnerables afectats per una situació de pobresa energètica i manca habitatge; al temps que dona suport al Govern de la Generalitat Valenciana perquè continue treballant per la protecció d’aquells en situacions de risc.