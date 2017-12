Alzira encén esta vesprada les llums de Nadal per tota la ciutat per a donar la benvinguda al Nadal

7 de desembre de 2017-. Com cada any, en aplegar el mes de desembre Alzira es prepara per a rebre les festes nadalenques, en les quals no pot faltar la decoració que il•lumina la ciutat. Llums de tots els colors als carrers, jardins i places vora els tradicionals arbres de Nadal, en diferents punts d’Alzira, donaran esta vesprada de dijous a les 18.00 h la benvinguda a unes festes que sempre conviden a l’alegria, als jocs al carrer, a grans moments amb la família i a regals… molts regals.

Isabel Aguilar, vicealcaldessa, regidora de Comerç i Festes, assegura que “amb l’encesa de les llums obrim el període nadalenc a la nostra ciutat. És com si amb les llums els carrers s’ompliren de màgia, il•lusió, alegria i esperit nadalenc. Perquè no hem d’oblidar que a partir de hui, amb totes estes llums, es dóna pas a tot un grapat d’activitats programades per a les festes que marquen un final d’any i un inici de nous camis i grans propòsits”.