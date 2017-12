Vora 40 persones finalitzen el curs de jardineria ecològica

Alzira, 7 de desembre del 2017._ Dilluns va finalitzar el curs gratuït de 18 hores de tècnic d’especialització de jardineria ecològica i sostenible que des del passat 27 de novembre està realitzant-se en les instal•lacions d’IDEA a Alzira.

El curs ha sigut realitzat per prop de 40 persones, grup que incloïa treballadors municipals de diverses regidories, treballadors d’empreses privades, llauradors o estudiants.

Esta formació, organitzada per l’IVIA amb la col•laboració de l’estació experimental de Carcaixent i de l’Ajuntament d’Alzira, ha permés abordar matèries tan actuals com la gestió de l’aigua o la gestió ecològica de les plagues als jardins. La jardineria ecològica s’adapta a les tècniques per a la gestió i manteniment dels jardins d’una forma sostenible, una demanda de la ciutadania pel creixent interés per a disminuir l’impacte ambiental i saludable de l’ús dels fitosanitaris o fertilitzants i gestionar millor les restes de les matèries orgàniques o l’aigua.

L’organització d’este curs ha valorat molt la iniciativa i ha transmés la possibilitat d’ampliar l’experiència en altres poblacions a causa de l’èxit de la iniciativa.