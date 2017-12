Almussafes duplica el pressupost per a polítiques socials i d’ocupació en els seus comptes de 2018

La dotació econòmica passa dels 530.112 euros consignats en 2013 als 2.161.700 euros previstos per al pròxim any

L’Ajuntament d’Almussafes crea el xec-bebé, programa al que es destinaran un total de 55.000 euros

Els Pressupostos Generals, que ascendeixen en 2018 a 15.300.000 euros, incrementen altres partides, com la d’assistència domiciliària

Almussafes, a 7 de desembre de 2017. La inversió que destinarà l’Ajuntament d’Almussafes en polítiques socials i de promoció de l’ocupació en 2018 representa el major canvi respecte als comptes d’aquest 2017. Dels 15.300.000 euros totals inclosos en els Pressupostos Municipals per al pròxim exercici, 2.161.700 euros estaran dedicats a aquestes dues qüestions, la qual cosa suposa un augment de 794.000 euros pel que fa a enguany. La diferència és encara major si comparem aquesta xifra amb la dotació aprovada pel consistori municipal el 2013, exercici en el qual es van dedicar 530.112 euros a aquest apartat. La gran novetat dels comptes generals de 2018 radica en la implantació, per primera vegada a la població, del xec-bebé, unes ajudes a les quals es destinen 55.000 euros.

El passat dimarts 5 de desembre el ple de l’Ajuntament d’Almussafes va aprovar els pressupostos municipals per al pròxim any 2018, un exercici en el qual les inversions destinades a polítiques socials i d’ocupació incrementen els seus fons fins a duplicar-se respecte al present 2017. Concretament, l’equip de govern ha decidit dedicar un major esforç econòmic a aquests assumptes i passa de 1.367.700 euros a 2.161.700 euros, import amb el qual se sufragaran tots els programes relacionats amb aquests dos àmbits. L’augment aplicat és més cridaner si es compara amb la xifra que va dedicar el consistori en 2013, que ascendia a 530.120 euros.

La principal novetat que portaran aquestos comptes generals en l’apartat social és la creació, per primera vegada en la població, del xec-bebé, al que el Departament de Benestar Social dedicarà 55.000 euros. En l’àmbit de la sanitat, el Servei d’Atenció Domiciliària augmenta la seua inversió dels 97.000 als 120.000 euros, el de Taxi, prevenció de drogues i Creu Roja passa de 70.000 a 75.000 euros i el finançament de medicaments per a jubilats i vacunes per a bebés de 12.000 a 32.000 euros.

Així mateix, també s’incrementen les beques de menjador i de guarderia, encara que en menor mesura, i altres aspectes, com les subvencions per a l’adquisició de primer habitatge per a joves, les que concedeixen ajudes per al lloguer i les que cobreixen l’atenció benèfica i assistencial, es mantenen.

“Aquest important esforç econòmic en dos apartats tan essencials per a la qualitat de vida dels nostres ciutadans com són el social i el de l’ocupació és fruit de l’escolta constant de les inquietuds i necessitats dels veïns i veïnes i esperem que aquesta distribució ens permeta seguir avançant cap a un major benestar”, destaca l’alcalde d’Almussafes, Toni González.

També s’han aprovat sense modificació alguna les subvencions nominatives d’acció social i de tercera edat, la que financen les activitats dirigides a aquest mateix col•lectiu, les partides que se centren en la promoció de les polítiques d’igualtat i les que contribueixen a la lluita contra la violència de gènere.

Més pressupost per a les beques de grau i postgrau

En la partida dedicada a l’ocupació es produeix un augment de més del 30% en la part que es destina a la contractació de personal laboral temporal, partida que passa dels 249.000 als 331.000 euros. A més, les beques de grau i postgrau per a la realització de pràctiques en l’administració local també s’incrementen en 37.000 euros i se situaran en 2018 en 169.000 euros. Unes altres, com les beques d’estudi d’idiomes en l’estranger (15.000 euros) i les subvencions per a la promoció de l’ocupació en les diverses línies obertes (empreses, emprenedors, cooperatives), seguiran comptant amb el mateix pressupost.

“Algunes partides s’han vist reduïdes, però l’establiment de la nova quantitat s’ha realitzat sobre la base de la demanda de les mateixes per part de la ciutadania i de l’aparició o concessió d’ajudes associades a programes assistencials finançats per altres administracions, com la Generalitat Valenciana o la Diputació de València”, aclareix el primer edil.