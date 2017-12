LA UNIÓ demana a la ministra d’Agricultura que se sume a la proposta de diversos països per a impedir pràctiques comercials deslleials en la cadena alimentària

Està en l’agenda del Consell de Ministres d’Agricultura que se celebra a Brussel·les dilluns que ve i dimarts

7 de desembre de 2017.– LA UNIÓ de Llauradors sol·licita a la ministra d’Agricultura, Isabel García Tejerina, que se sume a la proposta de diversos països de la Unió Europea d’avançar en una reglamentació comuna per a impedir les pràctiques comercials deslleials en la cadena alimentària. L’assumpte està inclòs en l’agenda del pròxim Consell de Ministres d’Agricultura que se celebrarà a Brussel·les els pròxims 11 i 12 de desembre.

LA UNIÓ, qui ja ha denunciat en reiterades ocasions els abusos exercits d’una banda de la indústria i distribució, sol·licita a la Ministra, com a màxima representant del sector, que s’afegisca a la iniciativa de Croàcia, Xipre, República Txeca, Grècia, Hongria, Lituània, Polònia, Portugal, Romania i Eslovènia perquè la Comissió present un estudi abans de febrer de 2018 amb l’objectiu de crear una normativa per a prohibir les pràctiques deslleials que desequilibren el mercat.

Aquesta posició coincideix igualment amb la gran majoria de les respostes obtingudes per la Comissió en la seua enquesta sobre el funcionament de la cadena alimentària, tancada a l’abril i les dades de la qual ha avançat hui la principal institució comunitària. El 90% o més dels enquestats està d’acord en què les pràctiques comercials deslleials existeixen, que tenen efectes negatius per als llauradors i que la UE ha de prendre mesures legislatives per a perseguir-les.

LA UNIÓ, que va participar en aquesta enquesta a través de la seua organització estatal Unión de Uniones, s’alinea amb aquestes opinions majoritàries i considera que una reglamentació comunitària vindria a complementar les normatives estatals i a unificar criteris en la UE. En aquest sentit, l’organització recorda que la Llei espanyola de millora de funcionament de la Cadena Alimentària no arreplega una relació expressa d’aquestes pràctiques deslleials; tampoc defineix, per a poder perseguir-les, la posició de domini de mercat i manca de competències per a sancionar-les quan es produeixen en operacions de comerç internacional en l’àmbit comunitari, destinació principal de les nostres exportacions agroalimentàries.

“És impossible que la cadena alimentària funcione ben si no estan identificades les regles correctes del joc” – comenten des de LA UNIÓ. – “Confiem que si les coses prenen un rumb adequat a Brussel·les, poden fer-ho també ací” – afigen.

Així mateix, l’organització assenyala que, precisament, el mal funcionament de la cadena alimentària, tampoc està arreplegat en les primeres orientacions de la futura PAC proposades per la Comissió fa una setmana, qüestions sobre les quals també es debatran els dos pròxims dies en el Consell i sobre les quals LA UNIÓ espera que es llance més llum, de manera que es puga disminuir la vulnerabilitat dels productors i els consumidors, les baules més febles de la cadena.