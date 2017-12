L’Ajuntament d’Alzira i la Universitat de Valencia et conviden a la conferència d’UNISOCIETAT “L’Empatia: Entendrel-la per entendre els altres”

Alzira, 11 de desembre de 2017 – Dins del programa d’Unisocietat curs 2017-2018, demà dimarts 14 de novembre a les 19:00 en la Casa de la Cultura d’Alzira, es realitzarà la conferència, oberta a tot el públic en general, “L’empatia: entendrel-la per a entendre els altres”, a càrrec del professor Luís Moya Albiol, del Departament de Psicobiologia de la Universitat de València.

El programa UNIVERSITAT I SOCIETAT és una iniciativa conjunta de l’Ajuntament d’Alzira amb la Universitat de València, a través del Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial, que oferix formació multidisciplinar bàsica a persones de 30 anys o més, residents al municipi i la comarca de la Ribera Alta, que tinguen inquietud per aprendre i motivació per la cultura.

El regidor d’Educació i Infància, Pepe Grau assegura que “les conferències d’Unisocietat estan sent molt interessants, no sols per a l’alumnat del curs 2017-2018, també per a tot el públic en general, ja que l’entrada és lliure i la temàtica de demà dimarts considerem que és un dels pilars de l’educació, tant per a docents, alumnat i ciutadania.”