La Diputació de València tornarà a augmentar la inversió en Serveis Socials el pròxim any

La diputada d’Inclusió Social, Rosa Pérez Garijo, detalla els canvis en la partida de 2018, destinada a consolidar la inversión en municipis menors de 10.000 habitants, durant unes jornades a Castelló de Rugat

Rosa Pérez Garijo: “Des de l’inici de la legislatura, tenim el ferm compromís de reconèixer els serveis socials com un dret de la ciutadania”

12/12/2017.Els pressupostos de 2018, que s’aprovaran la propera setmana en el plenari de la Diputació de València, dedicaran la major xifra en la història de la institució provincial als serveis socials, amb una partida que supera els dotze milions d’euros. Així ho ha avançat la diputada d’Inclusió Social, Rosa Pérez Garijo, durant unes jornades a Castelló de Rugat centrades en analitzar les bases i desenvolupament del Nou Model de Serveis Socials.

“Des de l’inici de la legislatura, en el govern de la Diputació a través de la delegació d’Inclusió Social, tenim el ferm compromís de reconèixer els serveis socials com un dret de la ciutadania, a l’igual que la dependència”, ha iniciat la seua intervenció Pérez Garijo.

La diputada ha detallat els canvis en els pressupostos del pròxim any, destinats a consolidar la inversión que millore el benestar de la ciutadania en municipis menors de 10.000 habitants. Entre les novetats destaca l’augment de la partida en Serveis Socials en un 30%, la qual ja havia crescut més d’un 100% respecte a l’anterior legislatura –passant de menys de quatre milions d’euros en 2015 a més de nou milions en 2017–.

També s’ha establert un barem progressiu segons el nombre dels nuclis existents en les mancomunitats i les particularitats del seu territori, en concret la dispersió espacial, ja que, en les seues paraules, “cal combatre la despoblació rural i no oblidar les necessitats dels veïns i veïnes de comarques com La Serrania o La Canal de Navarrés, que són diferents a les de les grans ciutats”.

L’àrea que lidera Pérez Garijo garantirà la contractació de professionals de l’àrea mitjançant subvencions nominatives, que s’inclouen per primera vegada en el Pressupost de 2018, mentre que les ajudes per a la implementació dels programes seguirà el model de lliure concurrència. Així mateix, les ajudes incorporen la figura de l’assessor jurídic, que s’integrarà en els equips multidisciplinars de base.

El debat a Castelló de Rugat

El municipi de La Vall d’Albaida ha acollit aquesta trobada entre representants municipals i professionals dels equips socials de base, els qui han analitzat les bases i desenvolupament del Nou Model de Serveis Socials, l’herència d’anteriors legislatures i les pautes a seguir. Aquest canvi de paradigma ja s’està implementant per la via pressupostària i en un futur pròxim tindrà caràcter normatiu, amb l’aprovació de la Llei Valenciana de Serveis Socials Inclusius per Les Corts.

D’altra banda, Pérez Garijo ha ressaltat el paper de les entitats locals, “que són les més properes i accessibles a la ciutadania”, a més de reconèixer el treball dels professionals i la seua sensibilitat cap a les problemàtiques socials. Així mateix, durant la taula redona compartida amb l’alcalde del municipi, Antonio Esquinas, i el president de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Txema Peláez, han coincidit en la importància dels anomenats laboratoris socials, les aportacions del món científic i acadèmic “per a avalar els projectes d’una societat canviant”. Tant Esquinas com Peláez han expressat les diferències entre les comarques valencianes i les seues necessitats, com per exemple “atacar” les xifres d’atur juvenil, la despoblació rural o l’envelliment dels seus veïns i veïnes.

La visió dels professionals també ha estat molt present en aquesta jornada, amb una taula redona en la qual han participat el cap de secció de programes d’Inclusió Social, Francesc Andrés, la presidenta del Col·legi Oficial de Treball Social de València, Elena Puig, i la treballadora social Mercè Lloret.