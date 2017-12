La Diputació inverteix 15 milions d’euros per a reforçar la seguretat de les carreteres de la Ribera

Entre els principals projectes estan el condicionament de la CV-557 des de l’A7 fins al pont de ferro de Gavarda i la rehabilitació del pont Alfonso XIII de Fortaleny amb una via per a vianants i ciclistes

Jorge Rodríguez i Pablo Seguí presenten el nou pla de conservació per als pròxims tres anys, que contempla una inversió de 5,5 milions d’euros per a la demarcació d’Alzira

13/12/2017.La Diputació de València porta invertits prop de 9 milions d’euros en les carreteres de la Ribera, especialment amb l’objectiu de millorar la seguretat en les vies de la comarca. Aquesta quantitat es veurà incrementada amb noves actuacions en el que resta de legislatura i una quantitat propera als 6 milions d’euros en matèria de conservació entre 2018 i 2020, en concret 5,5 milions adjudicats a la demarcació d’Alzira i aproximadament 500.000 euros dels municipis de la Ribera que pertanyen a la demarcació de Buñol.

Un dels projectes més destacats i ja executats és el del condicionament de la CV-557 des de l’A7 fins al pont de ferro de Gavarda, millorant el traçat, les interseccions i la seguretat vial. Amb un pressupost d’1.250.000 euros, s’ha eixamplat la via, que ha passat de 6 a 10 metres, la qual cosa suposa una notable millora respecte a la seguretat, ja que garanteix l’accés als diferents camins i al propi poble des d’Antella i Càrcer. “L’esperit que ha de guiar la nostra actuació és el de garantir la seguretat, tant de la circulació dels vehicles com dels vianants”, assenyala el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez.

Així mateix, l’àrea de Carreteres i Infraestructures ha executat altres accions en la comarca dirigides fonamentalment a l’asfaltat de trams, com el reforç del ferm en la carretera CV-525 entre Alginet i Algemesí, així com al condicionament de vies, com s’ha fet en la CV-422 entre Llombai, Real i Montroi, en la qual a més de reforçar el ferm s’ha millorat el drenatge, així com la senyalització i l’abalisament.

A aquestes accions ja executades se sumen altres actuacions planejades per l’àrea en vies de la comarca, algunes de gran envergadura, com la rehabilitació estructural del pont Alfonso XIII en la CV-509 entre Fortaleny i Sueca, en la qual s’inclou una via per a vianants i ciclistes, amb un pressupost de més d’1.300.000 euros; la realització d’una travessia i una glorieta en la CV-505 a l’entorn del polígon industrial de la carretera d’Albalat a Alzira, amb una inversió de prop de 2,4 milions d’euros; i l’adequació de l’accés a Alfarp de la CV-520, així com la connexió per a vianants i ciclistes entre Alfarp i Llombai.

Nou pla de conservació

D’altra banda, el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, i el diputat de Carreteres, Pablo Seguí, han presentat els nous contractes de Conservació i Manteniment de la xarxa viària provincial per als pròxims tres anys. En aqueix període 2018-2020, la Diputació invertirà prop de 35 milions d’euros en aquestes millores bàsiques en els 1.800 quilòmetres de vies que recorren els municipis valencians, amb l’objectiu que els habitants de totes les comarques puguen tenir unes carreteres més segures.

D’aquesta quantitat global, 5,5 milions d’euros s’han destinat al manteniment de les carreteres de la demarcació d’Alzira, del que s’encarregarà la UTE Civined-Aigües, Camins i Ponts (Bertolín). En aquesta demarcació es troben la major part de les vies de titularitat provincial de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, més el municipi de Silla. Al seu torn, els municipis de Real, Montroi i Montserrat tindran coberta la conservació de les seues vies dins de la demarcació de Bunyol, que té adjudicada una partida d’al voltant de 6 milions d’euros per a conservació.

El diputat de Carreteres i Infraestructures, Pablo Seguí, ha parlat de “l’era de la conservació en les carreteres valencianes”, que se centrarà en actuacions com a sots, desnivells, reducció de la perillositat en corbes, glorietes, rotondes, millora del ferm i la visibilitat, adequació d’accessos a municipis i creació d’una xarxa de vies per a vianants i ciclistes, “en resposta a les nous usuaris d’una xarxa que ha d’atendre les necessitats del segle XXI”.