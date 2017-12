Almussafes convoca el IX Concurs de Cartells del Dia Internacional de la Dona

El creador del millor cartell rebrà un guardó de 300 euros

Les obres es podran presentar fins al pròxim dia 29 de gener en el Centre Cultural

Igual que el passat any, l’Ajuntament atorgarà un segon premi, també dotat amb 300 euros, al millor disseny local, en el cas que el guanyador del certamen siga forà

Almussafes, a 14 de desembre de 2017. Un total de 30 cartells, una desena d’ells d’autors d’Almussafes, han participat en el certamen sobre el 8 de Març. Dia Internacional de la Dona, d’enguany 2017. La Regidoria de Polítiques d’Igualtat del consistori municipal confia a superar esta xifra en la nova edició del concurs que acaba d’anunciar i que de nou reconeixerà el disseny commemoratiu guanyador amb una dotació econòmica de 300 euros.

El termini per a la presentació de les obres inèdites d’esta novena convocatòria del certamen romandrà obert fins a dilluns que ve 29 de gener de 2018. Tal com establixen les bases, el cartell que resulte premiat després del decisió del jurat, il•lustrarà la III Setmana per la Igualtat d’Almussafes, a més de presidir l’exposició pública dels dissenys presentats a la convocatòria, que es mostrarà en el mes de març en el Centre Cultural. Tal com es va establir en la passada convocatòria, en el cas que l’autoria del cartell premiat no siga d’Almussafes, el jurat atorgarà un segon premi amb la mateixa dotació econòmica per al millor disseny local.

Des de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat del Consistori d’Almussafes s’acaba d’obrir el termini per a la presentació de treballs inèdits de la novena edició del certamen de cartells commemoratius del Dia Internacional de la Dona. L’ajuntament anunciarà els actes commemoratius de la III Setmana per la Igualtat de la població amb el cartell que resulte guardonat en el certamen que el consistori ha convocat novament sobre la temàtica simbòlica del Dia 8 de Març.

Un màxim de tres dissenys per persona física, major de 14 anys, en format A-3 és el límit que la regidoria ha establit de nou en esta nova convocatòria del concurs, en el que també es determina que les obres participants, dissenyades per qualsevol tècnica o procediment susceptible de reproducció per mitjans tècnics normals, siguen originals i inèdites.

“El certamen se sustenta bàsicament sobre dos objectius primordials. D’una banda, potència la creativitat dels autors, i per l’altre retrata el simbolisme del Dia de la Dona”, afirma la regidora de Polítiques d’Igualtat, Davinia Calataiud, qui constata que el concurs ha aconseguit llaurar-se un important espai en l’agenda d’activitats que oferta anualment el consistori d’Almussafes.

Un jurat, que presidirà la pròpia edil delegada i integraran professionals del món de la cultura, l’art i la societat, es reunirà una vegada tancat el termini de presentació de les obres per a estimar la totalitat de les mateixes, que optaran a un premi dotat amb 300 euros. Així mateix, en el cas que l’autor que finalment resulte seleccionat tinga entre 14 i 17 anys, el guardó consistirà en un xec-regal pel mateix valor econòmic, canviable per productes de botigues i comerços de la localitat.

“Per segon any consecutiu, obrim la porta a la valoració de la creativitat i el talent artístic dels autors d’Almussafes”, aclarix l’edil delegada. Per això, si l’autoria del disseny premiat no correspon a un veí o veïna del municipi, automàticament s’atorgarà un segon guardó al millor cartell local, valorat amb la mateixa dotació econòmica i les mateixes condicions que el premi general.

Com en les anteriors convocatòries, la qualitat artística dels treballs i la plasmació del valor més representatiu sobre el Dia Internacional de la Dona seran factors clau en la determinació de l’obra guardonada que s’exposarà públicament, junt amb la resta dels cartells presentats, en el Centre Cultural.

Els dissenys es podran presentar personalment o per correu fins al pròxim dia 29 de gener, en la consergeria del Centre Cultural.