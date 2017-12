La Diputació construirà sis nous centres socials públics amb una inversió bianual d’11 milions d’euros

· Maria Josep Amigó: «El conjunt de la inversió en infraestructures socials permetrà la creació de més de 500 noves places públiques en centres socials d’abast comarcal per primera vegada en 20 anys»

· Mónica Oltra: «L’objectiu d’aquesta col·laboració rau en crear una xarxa pública potent i de qualitat arreu del territori valencià per assolir un veritable sistema de serveis socials»

· Els municipis d’Ademús, Agullent, Aras de los Olmos, la Font de la Figuera, Meliana i Mislata albergaran aquests nous centres socials

14/desembre/2017. La Diputació de València invertirà 11.019.428 euros durant els exercicis 2018 i 2019 en la construcció de sis nous centres socials comarcals de titularitat pública a les localitats d’Ademús, Agullent, Aras de los Olmos, la Font de la Figuera, Meliana i Mislata. Uns centres que seran una realitat gràcies al segon programa de col·laboració en matèria d’infraestructures socials subscrit per la Corporació Provincial, la Generalitat Valenciana i els ajuntaments, i el qual ha estat presentat per la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, i la diputada de Benestar Social, Mercedes Berenguer.

Maria Josep Amigó ha incidit en que la posada en funcionament d’aquests serveis «està fent possible la creació de places públiques de centres socials al territori valencià per primera vegada en els darrers 20 anys». En aquest sentit, la vicepresidenta ha subratllat que la inversió d’aquests 11 milions, sumats als prop de sis milions invertits en 2017, «permetrà la creació de més de 500 noves places públiques en centres socials d’abast comarcal, distribuïts territorialment per 10 comarques diferents de la demarcació de València».

Així mateix, Maria Josep Amigó ha considerat la materialització d’aquest programa com «modèlic pel que fa a la col·laboració insterinstitucional: els Ajuntaments posen el sòl o els edificis municipals a rehabilitar; la Conselleria estableix les prioritats a partir de criteris objectius i s’encarrega de cobrir les despeses derivades del funcionament dels centres; mentre que la Diputació finança la seua construcció».

Per la seua part, la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha explicat que el principal objectiu que persegueix aquesta col·laboració rau en «crear una xarxa pública potent, amb serveis de qualitat arreu del territori valencià per assolir un veritable sistema de serveis socials». Per tal de que aquesta xarxa siga una realitat, Oltra ha defensat que «la col·laboració entre les diferents administracions resulta fonamental per poder atendre a les persones i, més en concret, a les més vulnerables després d’una paràlisi de dues dècades on els governants tenien altres prioritats».

Per a la planificació i construcció dels nous centres socials, Mónica Oltra ha detallat que «s’han considerat criteris tècnics». En aquest sentit, ha apuntat que s’ha prestat atenció al llistat de necessitats municipals i comarcals; al grau de desenvolupament del projecte per part dels municipis «per tal d’afavorir la seua celeritat i posada en funcionament»; la titularitat municipal del solar o de l’edifici a rehabilitar; el compromís de tenir una vocació comarcal; que la seua ubicació compte amb bones comunicacions i dispose de serveis bàsics propers; a més de criteris com l’atenció a les zones amb infradotació per causa de baixa densitat de població i demogràfics. De la mateixa manera, Oltra ha incidit en que mitjançant aquest programa es pretén també «coordinar les activitats relacionades amb la inversió pública en infraestructures socials per evitar la dispersió i pal·liar el despoblament, a més d’aconseguir una major eficàcia i eficiència en la prestació dels serveis socials».

En aquesta mateixa línia, la diputada Mercedes Barenguer ha qualificat aquesta col·laboració de «molt satisfactòria», en la mesura que «ens permet a les administracions donar resposta i atendre les necessitats de les persones per tal de contribuir al seu benestar». És per això que «s’ha acabat la confrontació entre les administracions i ha arribat el moment d’unir esforços i treballar per les persones», ha reivindicat Berenguer.

L’àrea de Benestar gestionarà unes ajudes que, en paraules de Berenguer, «van destinades directament a millorar la qualitat de vida de les persones i que serveixen a més com a lloc d’encontre i sociabilització». «Aquestes actuacions son necessàries per a les persones i donen resposta als seus problemes», ha afegit la titular de Benestar.

Centres de servei comarcal

En concret, dels 11.019.428 euros contemplats en aquest segon programa bianual (2018-2019) de col·laboració en matèria d’infraestructures socials, 816.441 euros es destinaran a sufragar la rehabilitació d’un edifici municipal en Ademús que albergarà un Centre de Dia per a persones majors (35-40 places) i un taller ocupacional per a persones amb diversitat funcional.

La localitat d’Agullent comptarà amb 600.615 euros per a la construcció d’un Centre de Dia per a persones majors, el qual disposarà de 25 noves places. De la mateixa manera, que Aras de los Olmos rebrà 177.143 euros per a la rehabilitació d’un edifici de titularitat municipal que albergarà un centre social multifuncional per a persones majors de 65 anys que viuen soles.

D’altra banda, la Font de la Figuera comptarà amb una disposició econòmica per valor d’1.322.856 euros per a la construcció d’un Centre de Dia per a persones majors, dotat amb 40 places. Meliana rebrà 3.706.437 euros per a un nou Centre de Dia per a persones majors amb una disposició d’entre 60 i 100 places. Mentre que Mislata comptarà amb 4.395.938 euros per a sufragar el projecte de rehabilitació de l’antic Hospital Militar, el qual acollirà una residència de tercera edat dotada amb 40 places i un Centre de Dia habilitat per a 60 persones.

El conjunt d’aquestes infraestructures se sumen a les finançades durant el present exercici 2017 per valor de 5.589.725 euros. Aquest és el cas del projecte per a la construcció del Centre de Dia de malalts mentals i el Centre d’Integració i Rehabilitació (CRIS) de Carcaixent, el qual es troba actualment en procés de licitació. La residència per a persones amb diversitat funcional intel·lectual de Paterna, que en aquests moments es troba en fase d’adjudicació. El projecte de residència per a persones amb diversitat funcional intel·lectual i Centre de Dia de Sueca, del qual actualment s’estan elaborant els plecs de licitació. I, finalment, el Centre de Recepció de menors de Llíria.