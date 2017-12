Els treballs d’imprimació donen un color roig al Pont de Ferro d’Alzira per celebrar el seu centenari

14 de desembre de 2017 – L’emblemàtic Pont de Ferro de la nostra ciutat, declarat Bé de Rellevància Local i inclòs al catàleg del Pla Especial de la Vila, està preparat per a complir 100 anys, després de les accions d’imprimació que s’han portat a terme en les últimes setmanes, amb un revestiment protector de pintura antioxidant per a evitar la corrosió dels elements que componen el conjunt del Pont de Ferro, com també els treballs de la rotonda al costat del Pont de ferro, per tal que estiga tot preparat per a la celebració del centenari, que es realitzarà el dissabte 16 de desembre a les 17.00 h.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, assegura que “els treballs de manteniment i imprimació han finalitzat amb èxit, i en la data esperada, per poder celebrar l’acte en commemoració del centenari del nostre Pont de Ferro. Un nou color que dóna rellevància a un dels referents més emblemàtiques de la ciutat”.