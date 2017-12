L’espectacle Granell. De mà en mà musica els versos de Marc Granell i els acosta als pobles

· Xavier Rius: «Després de publicar la seua Poesia completa, aquest cicle permetrà apropar l’obra d’un dels poetes vius més importants que tenim els valencians i valencianes»

· En total hi ha concertats 14 recitals a les localitats de Foios, Vallada, Carcaixent, Requena, la Pobla de Farnals, Nàquera, Algar de Palancia, Barx, Beniarjó, Museros, Càrcer, Manises, la Pobla de Vallbona i Montserrat

14/desembre/2017. El cicle de concerts Granell. De mà en mà comença el seu recorregut per un total de 14 municipis i ciutats de la demarcació de València, en un espectacle on Borja Penalba i Francesc Anyó posen música als versos del poeta Marc Granell. Aquesta iniciativa, impulsada per l’Àrea de Cultura de la Diputació de València, forma part de les activitats paral·leles amb motiu de la recent presentació del llibre Marc Granell. Poesia completa, 1976-2016, prologat per Francesc Calafat i publicat dintre de la col·lecció de Poesia de la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació. Un treball que reuneix el conjunt de l’obra poètica de Granell al llarg de quatre dècades, incloent també alguns poemes inèdits.

El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha assegurat que aquesta iniciativa «permetrà apropar al conjunt de la ciutadania, i als joves en particular, l’obra d’un dels poetes vius més importants que tenim els valencians i les valencianes». Amb aquest propòsit «hem dissenyat un cicle de concerts al voltant de la producció lírica i la figura de Marc Granell». En aquest sentit, Xavier Rius ha avançat que hi haurà un seguit de presentacions i concerts al voltant del volum editat pel Magnànim «fins i tot en localitats castellanoparlants que així ens ho han sol·licitat», la qual cosa afavorirà que «el conjunt de les comarques valencianes puguen gaudir de l’obra de Marc Granell d’una forma dinàmica i directa», ha subratllat el diputat.

En concret, hi han concertats un total de 14 recitals de l’espectacle Granell. De mà en mà en distints pobles i ciutats. Aquest visitarà els municipis de Foios (14 de desembre), Vallada (15 de desembre), Carcaixent (17 de desembre), Requena (21 de desembre), la Pobla de Farnals (5 de gener), Nàquera (6 de gener), Algar de Palància (7 de gener), Barx (8 de gener), Museros (9 de gener), Càrcer (10 de gener), Manises (11 de febrer), Beniarjó (12 de febrer), la Pobla de Vallbona (13 de febrer) i Montserrat (14 de febrer).

«L’essència revolucionària de la poesia»

La mirada de Marc Granell és tendrament humana i esdevé poesia contundent. De vegades crua, de vegades irònica, de vegades delicada. «Sempre he cregut en l’essència revolucionària de la poesia, perquè és la no acceptació fonamental, la pregunta que obre escletxes en el silenci mineral i absolut que ens acompanya i ens angunia», ha confessat el mateix Granell.

L’obra del poeta té la llum de l’amor, de la joia de viure, del gaudi de l’amistat i de l’estima. I des de l’estima i el respecte, la seua poesia també té les foscors més tenebroses de les pitjors injustícies i misèries humanes. En conseqüència, l’espectacle Granell. De mà en màpretén compartir la dignitat i la bellesa de l’obra de Marc Granell, compromesa, activa i punyent. I fer-ho cantant, parlant, rient, plorant: en definitiva, vivint.

Un dels autors més guardonats

Marc Granell va nàixer a València el 1953. Ha publicat diversos llibres de poemes, entre els quals cal destacar Llarg camí llarg, Exercici per a una veu, Fira desolada, L’illa amb llunes, Versos per a Anna, Corrent de fons, Poesia reunida 1976-1999 i Tard o d’hora. Ha estat inclòs en bona part de les antologies de la poesia catalana actual. A més, poemes seus han estat traduïts a altres llengües (castellà, anglés, francés, italià, portugués, gallec i suec).

De la mateixa manera, Granell ha traduït una selecció de Pianissimo de Camillo Sbarbaro i, en col·laboració, diversos poetes, com ara Erich Fried, Bertolt Brecht o Claes Andersson, i ha publicat la traducció al castellà del primer llibre editat de Vicent Andrés Estellés amb el títol de Ciudad susurrada al oído, com també la de l’antologia de Josep Piera La sonrisa de la hierba y otros poemas. Ha estat guanyador dels premis de poesia Vicent Andrés Estellés de l’any 1976 i Ausiàs March de l’any 1979, del Premi dels Escriptors Valencians dels anys 1990, 1991 i 2016 i del Premi Samaruc de Literatura Infantil de l’any 2010.