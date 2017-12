Ciutadans (Cs) d’Alzira presenta una moció per a regular les donacions que l’Ajuntament fa a les associacions locals

• María José Llopis: “Volem que totes les agrupacions tinguen les mateixes possibilitats d’accedir a estes ajudes puntuals”

Alzira, divendres 15 de desembre de 2017. Ciudadanos (Cs) d’Alzira ha presentat una moció per a regularitzar les donacions fetes a les associacions d’Alzira que procedeixen de recaptacions d’esdeveniments municipals. La portaveu de Cs, MªJosé Llopis, ha assenyalat que “per a garantir la transparència i l’accés a estes ajudes a totes les associacions de la ciutat cal que hi haja un procés regulat”. Per a això, ha declarat Llopis, “proposem la creació d’una comissió que supervise estes donacions”.

La regidora de Cs ha explicat que “la idea és que les associacions d’Alzira puguen presentar projectes en els que justifiquen allò per al que necessiten les ajudes i una comissió valore cadascuna de les propostes i seleccione en cada cas”. D’altra banda, també ha insistit que “si hi ha associacions que tenen necessitats estructurals, s’haurien de resoldre estudiant la inclusió d’una partida en el presupost municipal o ampliant-se en cas que ja estiga”.

Llopis ha manifestat que “volem evitar l’arbitrarietat en la concessió de les donacions en benefici de la transparència i la democràcia per a que cap associació siga tractada amb excés de mim o indiferència”. “Volem que totes les agrupacions tinguen les mateixes possibilitats d’accedir a aquests ajuts puntuals”, ha conclòs Llopis.