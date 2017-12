UPAMA Almussafes decomissa un ca en situació d’abandó

La Unitat de Protecció Animal i de Medi Ambient de la Policia Local ha actuat, després de constatar que el cadell va romandre més d’un mes en el balcó d’una vivenda

El propietari del gos podrà ser condemnat per un delicte penal, a més d’enfrontar-se a les corresponents sancions administratives

Almussafes, a 15 de desembre de 2017. Amb l’entrada en vigor de la nova ordenança municipal reguladora de la tinença, protecció i venda d’animals de companyia d’Almussafes, l’Ajuntament va crear una unitat específica per a la protecció animal, dependent de la Policia Local. UPAMA Almussafes acaba de resoldre el seu primer cas. Es tracta de la decomissació d’un cadell de sis mesos d’edat, de raça golden retriever, que es trobava en situació d’abandó des de feia més de 40 dies, període en què el ca va sobreviure en el balcó d’una vivenda. El propietari de l’animal s’enfronta ara a les preceptives sancions penals i administratives.

Fa una quinzena, la Unitat de Protecció Animal i de medi ambient de la Policia Local d’Almussafes va rescatar un gos d’un immoble de la població, després de rebre una denúncia anònima de la deficient situació en què malvivia un cadell de golden retriever. El xicotet ca, de nom “Lucas”, passava els seus dies i les seues nits sense cap tipus de recer, en un balcó de la tercera planta d’un bloc de vivendes d’Almussafes, enfrontant-se a les baixes temperatures i a una severa desnutrició.

El patiment del ca, que ingeria molt pocs aliments i líquids i que dormia sobre els seus propis excrements, ha tingut conseqüències molt negatives per a la seua salut, perquè transcorreguts els primers quinze dies des del seu alliberament, període en què ha rebut un tractament amb antibiòtics, s’ha aconseguit reduir el seu quadro febril, que en els primers dies inclús va arribar a superar els 40 graus, tot i que encara requerix de cures mèdiques.

Des del seu alliberament per part de la unitat policial, membres de Dignitat Animal Almussafes es van fer càrrec del cadell i són els que li estan prestant l’assistència i cures sanitàries preceptives. La intenció és que “Lucas” trobe una nou llar, en el moment en què la seua salut siga perfecta i supere la situació de maltractament a què s’ha enfrontat. Atés que en l’època nadalenca resulta molt habitual que es disparen les compres de mascotes, des d’esta entitat incidixen en la necessitat de conscienciar a la ciutadania sobre la responsabilitat que comporta adquirir un ca. “Després d’eixa decisió, que s’assumix amb total llibertat, l’animal es convertix en un membre més de la família, un membre a qui cal respectar i brindar totes les cures necessàries, i en cap cas abandonar quan ens plantege molèsties”, destaquen. També postil•len que “abans de la compra, l’adopció és una millor opció, atés que els refugis d’animals estan sobre saturats”.

Conseqüències penals i administratives

Tal com es regula en l’ordenança municipal, el responsable del presumpte abandó s’enfronta a diferents sancions. Per la situació en què es mantenia el gos, s’instruirà atestat per un presumpte delicte d’abandó que es remetrà a l’òrgan judicial, qui haurà de dictar sentència.

Quant a les conseqüències a nivell administratiu, es tramitaran denúncies per la carència d’identificació de l’animal per mitjà de microxip, que poden oscil•lar entre els 600 i els 6.000 euros, i de la vacuna de la ràbia, establida en 600 euros.