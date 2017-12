Bombers del Consorci es formen en el funcionament del servidor cartogràfic engegat per Divalterra

• Durant el mes de desembre Divalterra formarà al total de torns del Centre de Comunicació i Control (45 bombers) en les instal•lacions del Servei de Formació de la Diputació

16/desembre/2017. Bombers del Consorci Provincial han iniciat ja la seua formació sobre el servidor cartogràfic engegat pel departament d’Informació Territorial de Divalterra, en unes jornades que es duran a terme durant el mes de desembre en el Servei de Formació de la Diputació de València.

Aquesta nova eina associada als Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) incorpora cartografia específica i temàtica, a més de la informació descriptiva necessària per a donar suport a l’emergència, prevenció i planificació de les activitats realitzades per aquest Consorci en la província de València.

En coordinació i seguint les directrius d’aquest Consorci, Divalterra ha incorporat en el Servidor Cartogràfic un conjunt d’informació geogràfica específica de l’activitat que realitzen els Bombers: parcs operatius, àmbits geogràfics d’actuació, mitjans terrestres i aeris, infraestructures urbanes i rurals per a l’extinció d’incendis, empreses de risc segons la seua activitat i recursos operatius en temps real del 112.

A més d’aquesta informació específica, també s’ha incorporat un segon conjunt d’informació geogràfica que defineix la distribució de la població en el territori provincial, la geometria urbana dels nuclis de població i àrees industrials, característiques de les construccions i sòl públic, equipaments de pública concurrència, vies de comunicació terrestre, la catalogació del terreny forestal i medi rural i la representació de la realitat física del territori provincial mitjançant ortofotografies i model digital del terreny.

Aquesta nova eina s’instal•larà en les tablets o dispositius mòbils dels tècnics del Consorci de Bombers i els permetrà saber en quin punt i a quina distància del foc es troben els hidrants més propers, així com el seu estat; si existeixen edificis adjacents que suposen un risc per a la intervenció, bé per l’altura o perquè en el seu interior es guarda material químic o pirotècnic, per exemple; els detalls dels accessos i el ample dels carrers; o les zones industrials pròximes i els seus plans d’evacuació, entre una altra informació d’utilitat.

La gerència de Divalterra, composta per Xavier Simón i Agustina Brines, ha posat l’accent en “la importància de la coordinació” entre la Divalterra, el Consorci de Bombers i el Servei de Cooperació Municipal de la Diputació, i ha ressaltat “la necessitat d’utilitzar de forma òptima i efectiva tots els recursos que disposa la institució en matèria de prevenció i extinció d’incendis”.

“Aquesta eina ha sigut implementada pels propis tècnics d’Informació Territorial de Divalterra, la qual cosa assegura una perfecta integració amb tots els recursos del departament a nivell cartogràfic, tècnic i tecnològic” han ressaltat els gerents, “a més l’experiència d’aquest departament al costat de la dels bombers possibilita que l’eina informàtica siga escalable i modulable quant a la informació que puga contenir i les futures funcionalitats operatives”, i han anunciat que “ja s’està treballant en la incorporació d’informació geogràfica associada a les Falles i Metrovalencia.”