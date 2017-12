L’Ajuntament d’Alzira concedix les ajudes als propietaris de vivendes rehabilitades

Alzira, 15 de desembre de 2017 – Com cada any en aplegar estes dates, la Regidoria de Gestió Urbanística atorga les ajudes als propietaris que han realitzat rehabilitació en les seues vivendes, o comunitat de veïns de més de 50 anys, dins dels paràmetres que marca la legislació vigent i bases reguladores.

Un total de 51 propietaris rebran el pròxim dimecres 20 de desembre, al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alzira, un xec amb la quantitat corresponent a la seua actuació sobre el terreny, vivenda o comunitat de veïns, com ajuda al pagament dels honoraris professionals per a l’informe d’avaluació d’edificis. Unes ajudes amb les quals l’Ajuntament fa una inversió de més de 50.000 euros.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, destaca: “Des de fa uns anys s’atorguen estes ajudes, destinades a la rehabilitació de vivendes, terrenys i/o comunitats de veïns, tenint en compte que Alzira té molts edificis per conservar, molta història als seus carrers i no sols és l’Ajuntament el responsable de mantindre en òptimes condicions tot allò que mereix continuar en peu. És un treball conjunt entre este departament i els propietaris que volen i opten a rehabilitar els seus edificis, i està clar que una ajuda sempre és ben rebuda. Per eixa raó continuarem treballant per poder concedir, cada any, estes ajudes”.