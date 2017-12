L’actuació de la Torre del Coloms més prop de ser una realitat

Alzira, 19 de desembre de 2017.- La directora general de Patrimoni, Carmen Amoraga, ha rebut a Isabel Aguilar, vicealcaldessa i regidora de Patrimoni Cultural d’Alzira, que ha estat acompanyada per Agustí Ferrer, director del MUMA, Marina Sender, arquitecta encarregada de la redacció del Pla Director de la Murta, i Xavier Blasco, president de l’Associació Amics de la Murta, per tal de tractar el tema d’actuació en la conservació i museïtzació de la Torre dels Coloms.

A finals d’any es té previst l’aprovació dels pressupost per al 2018, i dins del capítol sis es contempla una partida per a projectes ja iniciats i altres que han d’execurtar-se, i on podria contemplar-se la Murta.

Amoraga s’ha compromés a visitar al gener el cenobi de Santa Maria de la Murta, ja que es conscient de la necessitat d’actuar com més prompte millor per tal de frenar el deteriorament inexorable del monestir pel pas del temps.

Cal recordar que hi ha un compromís per part del president de la Generalitat, Ximo Puig, de realitzar al monestir un dels plens del Consell.

Isabel Aguilar ha sol•licitat a Carmen Amoraga la realització d’un seguiment minuciós per tal de no deixar passar el tren de les ajudes al patrimoni que suposaria la recuperació i posada en valor d’un dels elements més emblemàtics del patrimoni de la ciutat d’Alzira, el monestir de Santa Maria de la Murta.