Finalitzades les obres en les voreres del carrer Pintor Parra, es millora l’accessibilitat

Alzira, 19 de desembre de 2017. – Les obres d’ampliació de voreres del carrer Pintor Parra als trams del núm 31 al 1 i del 26 al 2 han finalitzat amb èxit i en el temps programat. Estes obres han tingut com a finalitat ampliar les voreres, per tal de facilitar l’accesibilitat dels vianants i del trànsit rodat de la zona.

Al mateix temps, recordem a la població que este carrer quedarà lliure d’aparcament públic i s’anul•larà la zona blava (ORA).

El regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, ha visitat les obres, per comprovar que tot ha finalitzat correctament.

“Com ja he comentat en altres ocasions, l’objectiu principal de les obres és millorar el dia a dia dels alzirenys i alzirenyes. Des de l’ajuntament, estem fent tot el possible perquè la nostra ciutat evolucione, siga més agradable, acollidora, moderna i còmoda, sobretot per als vianants, amb la idea d’aportar un canvi significatiu a Alzira”.