Tan sols un 3% de les proves d’alcoholèmia realitzades per la Policia Local d’Almussafes dóna positiu

Els agents locals supervisen el consum d’alcohol d’un centenar de conductors durant la Campanya Nacional d’Alcoholèmia de la DGT

Tan sols tres de les proves conclouen en denúncia

Almussafes, a 19 de desembre de 2017. Del centenar de conductors analitzats de l’11 al 17 de desembre per part de les patrulles del Departament Policial d’Almussafes, únicament un 3 per cent han donat positiu per superar la taxa d’alcohol permesa per la llei. La Policia Local ha formalitzat un total de 15 controls preventius en diferents zones del nucli urbà, terme municipal i polígons industrials, en el marc de la Campanya Nacional d’Alcoholèmia de la Direcció general de trànsit que se celebra anualment en unes dates en les quals són habituals els menjars i sopars de Nadal amb amics i companys de treball.

“El resultat global de la campanya duta a terme des del Departament Policial es valora de manera molt positiva, en detectar una gran conscienciació dels ciutadans respecte a l’obligació de no ingerir alcohol si pretenen posar-se al volant del seu vehicle”, destaquen fonts policials.

De fet, de les 100 proves d’alcoholèmia realitzades en horari matinal, vespertí i nocturn durant una setmana especial i complicada, donada la seua coincidència amb les celebracions entorn del Nadal, tan sols un 3 per cent dels conductors analitzats han donat positiu en els controls, derivant-se la corresponent infracció administrativa i únicament un dels automobilistes ha sumat una taxa que ha desembocat en la confecció d’atestat penal per infracció de l’article 379.2 del Codi Penal.

Així mateix, 7 conductors – un percentatge del 7 per cent dels participants en els controls – han presentat consum d’alcohol, encara que dins de les taxes legals, un fet que no ha propiciat la formalització de cap sanció.

Els agents han sotmès a la corresponent prova a tota classe de vehicles com a tractors, camions, autobusos, turismes i fins i tot grups de motocicletes, així com a qualsevol col•lectiu de conductors.

Des de la Prefectura del Cos de la Policia Local se subratlla que aquests controls, realitzats en zones amb una gran afluència de circulació viària, comporten una major seguretat vial i demostren el compromís de l’Ajuntament d’Almussafes en el compliment de les seues obligacions quant al tràfic responsable. “De fet, cada any ens adherim a totes les campanyes que són de la nostra competència en matèria de tràfic motoritzat”, destaca el regidor de Seguretat Ciutadana, Faustino Manzano.

A més de la missió específica que proposa cada campanya, el programa també possibilita un control exhaustiu de la documentació de tots els vehicles – especialment segur obligatori i ITV – i de les persones i zones que freqüenten.

Encara que la Policia Local ha conclòs la campanya de la DGT, els controls s’intensificaran durant totes les festes nadalenques, amb l’objectiu d’assegurar la correcta circulació i la seguretat de conductors i vianants precisament en aquesta època, qualificada de “màxim risc en l’asfalt” per la conjunció d’alcohol i volant.