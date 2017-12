El delegat del Consell per a la UE posa a Cullera com a exemple d’integració europea

Calabuig considera que l’aposta de l’ajuntament pels projectes europeus és el camí a seguir

CULLERA. 19-12-17. El delegat del Consell per a la Unió Europea, Joan Calabuig, ha posat a Cullera com a exemple d’integració europea per l’aposta del govern municipal de Jordi Mayor pels projectes finançats amb fons de la Unió.

Calabuig va visitar este dilluns la ciutat turística on va presentar l’exposició 60 anys des del tractat de Roma, que pot vore’s en el hall de l’Auditori Municipal fins al 15 de gener. Treballar en projectes europeus «és el camí» i es va mostrar convençut que les noves generacions recolzen la idea d’Europa. Sobre això, va posar com a exemple el Brexit on la major part dels vots per la permanència eren dels jóvens.

El representant de la Generalitat va analitzar la trajectòria europea des de la seua fundació fa sis dècades i va assegurar que el futur passa per la unió, ja que «separats és impossible defensar els nostres interessos» en un món globalitzat com l’actual.

No obstant això, va tindre retrets per a les polítiques de gestió de la crisi que han maltractat als països del sud. «Europa té un deute amb nosaltres perquè en esta crisi no hem eixit ben parats», va emfatitzar. Al respecte, va albergar l’esperança que el nou tauler polític en el continent servisca perquè la Unió Europea treballe pequè tots els seus ciutadans tinguen unes millors condicions de vida. I fou més concret: «Açò ha de permetre una pujada dels salaris».

Així mateix, Joan Calabuig va manifestar l’opinió favorable del Consell al fet que la UE aborde el repte d’Àfrica amb més ajudes a la cooperació. El drama dels refugiats, va assenyalar, ha de servir perquè la UE mire amb altres ulls al continent africà i propicie el seu desenvolupament, ja que en els pròxims vint anys la seua població podria duplicar-se i eixa gent ha de tindre una eixida amb una vida digna en els seus propis països.

D’altra banda, el delegat per a la UE va posar en valor que Europa no solament és un espai econòmic sinó també una garantia de drets, llibertats i benestar, inimaginables en aquell continent que venia de patir el drama de dues guerres mundials.

Visió europea local

El primer edil cullerenc va indicar que recentment Cullera ha posat en marxa l’Oficina Europea amb la qual ja ha aconseguit liderar un projecte per a l’impuls de la pràctica esportiva en espais naturals que a més puga ser utilitzada en un futur com a recurs turístic.

Mayor va avançar que enguany alumnes de primer de Batxillerat dels dos instituts públics podran tornar a viatjar a Brussel•les per a conéixer de primera mà el funcionament de les institucions comunitàries, una experiència que ja ha tingut lloc este 2017 amb gran èxit entre els estudiants.