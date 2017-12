Gavarda “arma” el Betlem

• Susana Talens, veïna de la localitat, munta un pessebre artesanal que reunix uns quants passatges bíblics i està adaptat als paisatges de la comarca.

• Es podrà visitar a partir d’este dijous a les 20:00 hores, quan el sacerdot de la localitat beneïsca l’obra.

20 de desembre.- Si l’escena de Betlem haguera ocorregut a Gavarda, com seria el pessebre? Encara que el naixement de Jesús es va produir a milers de quilòmetres de la població, la tradició del Betlem té un profund arrelament y cada vegada són més persones les que aprofiten l’ocasió per a convertir-los en obres pròpies, singulars i úniques. Eixe és el cas de Susana Talens, una gran aficionada a esta pràctica, que ha convertit la seua obra, que inclou diferents motius de la comarca i del propi municipi, en un reclam de cara a estes dates nadalenques.

El Betlem, que enguany incorpora algunes novetats, com el temple egipci, mostra les escenes tradicionals dels naixements com l’Anunciació a la Mare de Déu, la Nativitat, els Reis Mags, el Palau del Rei Salomó i la Torre de Babel. Estes se sumen a altres més populars com el moliner o les bugaderes. També hi ha un mercat dedicat als productes del camp riberenc i als aliments més il•lustres de les poblacions de la comarca, com el panquemado d’Alberic. Totes estan ambientades per singulars arquitectures i paisatges a escala que es poden descobrir al llarg de la seua instal•lació. En la seua elaboració s’han utilitzat materials com el suro, la molsa i arenes de distintes classes, vegetació natural i aigua per al riu. A més, totes les figures han sigut fetes a mà. “No sé les hores que li he dedicat. Porte prop d’un any treballant en este projecte. Em vaig iniciar des de ben xicoteta en este món i amb el pas del temps, he anat perfeccionant les tècniques», assegura Susana Talens.

Està ubicat en el carrer Conde Bornos, 9 de Gavarda y les visites es podran realitzar a partir d’aquest dijous 21 de desembre a les 20:00 hores, quan el sacerdot de la localitat beneïsca l’obra. El divendres també estarà obert des de les 19:00 hores i en el cas que es vulga visitar el cap de setmana, poden contactar amb l’artista. «El que mai ha de faltar és paciència. Tampoc afecte. Els rostres d’admiració i sorpresa dels xiquets i els majors quan vénen a veure-ho és el millor premi a aquest treball. Per al pròxim any ja tinc algunes idees. De fet, he comprat ja alguns materials. Gaudisc molt amb el Betlem», va sentenciar Talens.