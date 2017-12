L’Ajuntament d’Alzira sol·licitarà amb fons europeus la rehabilitació de la Casona de la Murta i de les cases del carrer Sant Roc

Alzira, 20 de desembre de 2017. L’Ajuntament d’Alzira presentarà tres projectes locals per a optar al cofinançament del Programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana, que han de tindre com a finalitat el promoure la protecció, conservació o recuperació de béns de patrimoni cultural i la seua posada en valor.

Per això, des de les regidories de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus, Patrimoni, i Medi Ambient s’ha proposat la creació d’un centre d’interpretació i Aula Natura en la Casona en la vall i monestir de la Murta. I d’un altre costat, la rehabilitació de les cases del carrer Sant Roc de propietat municipal, recaients en la part de l’absis gòtic de Santa Caterina, per a un centre d’acollida turística, oficines de turisme i alberg juvenil.

Igualment, el tercer projecte consistirà en la redacció i implementació d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible per a la ciutat d’Alzira, per a consolidar el transport urbà, millores en l’entorn rural-urbà, fomentar les rutes per a bicicletes i vianants.

L’import de cadascun dels projectes si són seleccionats podran ascendir a 1 milió d’euros, optarà a un finançament del 50% de fons europeus, i passaran aquestes propostes el proper ple del 27 de desembre.

Per a Isabel Aguilar, regidora de Patrimoni i de Turisme: «es tracta d’uns projectes que permetran recuperar l’entorn de la Murta i també de la vila per a donar-los una finalitat turística i de major atractiu, de posar en valor el nostre patrimoni cultural i històric.»

Segons Ivan Martínez, regidor responsable de l’Oficina de Projectes Europeus d’IDEA: «des d’aquest equip de govern estem optant en diverses línies de finançament, també de fons europeus, per a la recuperació del patrimoni de tots i totes, com en el cas del magatzem Cucó. Una empenta que era necessària per a millorar la nostra ciutat.»