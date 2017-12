La Diputació obri la via de la renovació integral de la carretera de Moncada

L’àrea que dirigeix Pablo Seguí ha encarregat la redacció d’un estudi preliminar sobre la CV-315 per un import de 56.200 euros, primer pas per a escometre una obra prioritària i reclamada durant anys

La carretera travessa l’horta valenciana amb un tràfic de 15.000 vehicles al dia i algunes manques en seguretat vial

22/12/2017.La Diputació de València ha encarregat la redacció d’un estudi preliminar sobre la carretera que connecta València amb Moncada per un import de 56.200 euros. Aquest treball, sol·licitat a través de l’àrea de Carreteres que dirigeix Pablo Seguí, suposa l’obertura d’una via definitiva per a renovar de manera integral la CV-315 i trobar la solució als problemes de col·lapse de tràfic i seguretat vial que afecten la carretera des de fa anys.

Aquesta decisió va en la línia del que el president de la Diputació, Jorge Rodríguez, ve destacant des de l’inici de la legislatura: “Hem fixat la seguretat com a prioritat en l’àrea de Carreteres i apostem per mantenir en les millors condicions possibles les vies ja existents, actuant en aquelles en les quals hi ha punts de conflicte amb una elevada accidentabilitat”.

Aquest canvi de paradigma es manifesta en totes les actuacions que s’estan duent a terme en matèria de carreteres des de la corporació provincial, com és el cas de la variant nord de Bétera, anunciada recentment, i el d’aquesta nova actuació en la CV-315 a Moncada, així com en la resta d’obres en carreteres de la xarxa provincial, que tenen en comú el reforç de la seguretat.

Una actuació prioritària

Aquesta nova era afavoreix actuacions que cerquen solucions en punts de conflicte de tràfic i falta de seguretat, com és el cas de la CV-315 que uneix València amb Nàquera passant per Moncada, i que és de titularitat provincial. Una via que travessa diferents zones agrícoles, urbanes, residencials i industrials i que connecta, entre altres, els nuclis urbans de València, Poble Nou, Borbotó, Carpesa, Benifaraig, Montcada i Alfara del Patriarca. En el tram de València a Montcada, d’uns 5 quilòmetres, cobra especial rellevància el seu pas per l’horta i la connexió amb pedanies i pobles que impliquen nombrosos accessos directes sense cap tipus d’ordenació i interseccions que generen situacions de perill i molèsties contínues als usuaris.

És per açò que ja a l’estiu de 2011 es va redactar un estudi sobre l’eix València-Nàquera que no va donar fruits i va ser rebutjat per ser inviable a curt termini. No obstant això, el problema no va acabar, i la CV-315 segueix requerint actuacions que milloren la seguretat vial i la funcionalitat d’aquesta, endreçant-la i assegurant unes condicions mínimes tant per al transport públic com per a un ús digne per part de vianants i ciclistes.

D’altra banda, l’elevada intensitat de tràfic en aquesta carretera, amb el pas de 15.000 vehicles al dia, i una sinistralitat a tenir en compte, seran sens dubte dues dels aspectes determinants per a actuar en la via, al costat del tracte especialment respectuós amb l’horta i unes exigències de disseny que potencien la mobilitat en transport públic (amb la possible creació de parades d’autobusos), per als vianants i ciclista, integrant així a tots els usuaris.

A més, es realitzarà el corresponent estudi d’impacte ambiental, d’acord amb una indispensable coordinació interadministrativa, per a aconseguir una actuació consensuada i viable, i aconseguir així un eix integrador en el territori que resolga una demanda històrica dels veïns i veïnes. L’objectiu: que desplaçar-se per la carretera de Moncada siga una opció còmoda i amb unes condicions de seguretat òptimes.