Els escolars de cinqué i sisé reben formació d’educació ambiental a la Casella

Alzira, 22 de desembre del 2017.- La Regidoria d’Agricultura i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alzira organitza formació d’Educació Ambiental dins del paratge natural municipal de la Murta i La Casella. L’activitat està realitzant-se a la Casella i està portant-la a terme l’empresa Interpreta Natura.

Al llarg dels últims tres mesos, la pràctica totalitat d’alumnes de cinqué i sisé de primària dels col•legis d’Alzira han disfrutat de la proposta teatralitzada que es desenvolupava al voltant de la Casa de Bono, i que lligava els valors naturals de l’entorn amb els antecedents històrics de l’estraperlo, activitat que, en la postguerra, realitzava la gent desplaçant-se a través de les sendes de la Casella.

La iniciativa ha servit també per a rehabilitar part de l’interior de la Casa de Bono, on s’ha instal•lat un curiós observatori d’aus, i per a consolidar la política de foment dels diferents valors naturals d’Alzira, la Casella, el riu Xúquer, la Muntanyeta o el Riu Verd i evitar així la concentració de tots els usos i activitats en La Murta.