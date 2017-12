Real destina 225.000 euros de la Diputació a la reurbanització dels carrers del casc urbà del municipi

Maria Josep Amigó: «Durant molt de temps no s’han atès aquest tipus d’actuacions, el que ha ocasionat importants problemàtiques en el dia a dia de la ciutadania»

El Consistori d’aquesta localitat de la Ribera Alta també ha destinat fons de la Corporació provincial a escometre actuacions de millora en edificis de titularitat municipal

26/12/2017.El municipi de Real ha destinat una inversió de 226.747 euros, corresponents als diferents programes de la Diputació de València, a la reurbanització i millora dels principals carrers que conformen el casc urbà de la localitat, els quals presentaven un avançat estat de deteriorament i problemes derivats del clavegueram. Així ho ha traslladat l’alcalde de Real, Alejandro Blasco, a la vicepresidenta de la Corporació provincial, Maria Josep Amigó, durant la visita efectuada recentment a aquest municipi de la Ribera Alta per a conèixer de primera mà les inversions realitzades amb els recursos de la Diputació.

Maria Josep Amigó ha recordat que les problemàtiques derivades del clavegueram «resulten compartides per molts municipis de les comarques valencianes». Una situació que ha atribuït a que «durant molt de temps, com que són infraestructures soterrades, no s’ha tingut sensibilitat per aquest tipus d’actuacions, sent en molts casos les grans oblidades. Un fet que, amb el pas del temps, ha derivat en importants problemàtiques en moltes localitats i, en conseqüència, també per als seus veïns i veïnes».

És per això, Maria Josep Amigóha reivindicat «l’aposta per l’autonomia municipal» realitzada des de la Diputació de València, «perquè cada Consistori puga valorar quina és la realitat del seu municipi i invertir els recursos en aquells projectes que resulten prioritaris i contribueixen a millorar la qualitat de vida de la ciutadania», ha remarcat.

En concret, l’Ajuntament de Real ha invertit 166.767 euros, corresponents als diferents programes d’Inversions Financerament Sostenibles i el pla de Serveis i Obres Municipals (SOM), en l’execució de tasques de reurbanització als carrers Cura Cortina, Amèrica, Sant Vicent, Sant Pere, Maura, Flores, Santa Caterina, Capera de Real i un tram del carrer València i del carrer Fleming. De la mateixa manera que s’han destinat 59.980 euros compresos al SOM de 2017 per a la reurbanització i substitució de la xarxa de sanejament i clavegueram del carrer del Rei i un tram de la via Ausiàs March.

L’alcalde de Real, Alejandro Blasco, ha explicat que el municipi «disposa d’un casc urbà molt antic, amb carrers molt estrets, els quals acreditaven deficiències importants i fuites d’aigua que ocasionaven inconvenients en el dia a dia dels nostres veïns i veïnes». Una situació «que s’ha pres en consideració» i a la qual s’ha pogut donar resposta a través dels les actuacions realitzades amb els fons de la Diputació de València.

Millores als edificis municipals

Durant la seua recent estada al Real, la vicepresidenta va tenir ocasió de conèixer diferents projectes de present i futur per al municipi.En aquest sentit, s’han escomès actuacions de rehabilitació i millora en diferents edificis de titularitat municipal. Aquest és el cas de l’Escola Infantil, el magatzem del parc Reial, l’edifici destinat als col·lectius i associacions municipals, la Casa de la Cultura, la Llar del Jubilat i el mateix Ajuntament. Actuacions, totes elles, que han comptat amb 34.693 euros dels IFS 2017. A les quals cal afegir altres 28.078 euros d’aquest mateix programa invertits en la reparació de pati exterior de l’Escola Infantil Maria Salvador de la localitat.

En última instància, des del Consistori s’ha tingut una especial atenció pels camins i vials del terme municipal de Real. Precisament, a través d’aquest mateix programa de la Diputació de València s’han destinat 32.215 euros per procedir a la pavimentació del camí Colmeners.